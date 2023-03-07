"Не нужно на меня прыгать": военный устроил скандал на блокпосте под Киевом (видео)

Машину, в которой ехал военный, сотрудники Нацполиции остановили за нарушение правил дорожного движения. В результате водитель авто, который уже имел 24 штрафа, не показал полицейскому водительское удостоверение, а мужчина в военной форме требовал вызвать оперативников.

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Во вторник, 7 марта, на въезде в Киев произошел конфликт между сотрудниками Национальной полиции и мужчиной в военной форме. Соответсвующее видео опубликовал Телеграм-канал "Реальный Киев".

На первом видеоролике сотрудник Национальной полиции толкает в грудь мужчину в форме бойца Вооруженных сил Украины.

"Не нужно на меня прыгать. Держите дистанцию", — говорит полицейский военному.

Подписчик, который на правах анонимности прислал медиа эти видеокадры, утверждает, что мужчина в военной форме только что приехал из одной из самых "горячих" точек на карте Украины — Бахмута.

Второе видео, которое опубликовал Телеграм-канал, снято нагрудной камерой полицейского.

На этих кадрах видно, как сотрудники Нацполиции на блокпосте останавливают легковой автомобиль. Причина остановки по словам полицейских в том, что водитель перестроился из ряда в ряд, не включив поворотные огни. Также водитель авто, которым оказался одетый в голубую куртку мужчина, не пристегнулся ремнем безопасности.

Конфликт на блокпосте: позиция полицейских

Сотрудники Нацполиции объяснили мужчине причину остановки и попросили предъявить документы на автомобиль, удостоверение водителя, а также паспорт. Водитель легкового авто в свою очередь долго отказывался подчиняться требованиям полицейских.

Сначала он несколько раз спрашивал о причине остановки, хотя полицейские ему уже объяснили это. Потом мужчина захотел ознакомиться с документами правоохранителей. После этого заявил, что у него при себе только паспорт в электронном приложении "Дія".

После того как сотрудники полиции установили личность водителя авто, выяснилось, что у мужчины уже есть 24 штрафа за нарушение правил дорожного движения.

При этом он продолжал разговаривать с представителями власти грубо: называл полицейских "пацанами", обращался к ним на "ты" и утверждал, что штрафы за нарушение ПДД существую только для того, чтоб "кормить" полицейских.

Когда мужчина авто открыл багажник, в нем оказалась камуфляжная сумка. Сотрудник Нацполиции попросил подойти владельца вещей и продемонстрировать содержимое сумки и нескольких бумажных пакетов. Оказалось, что все эти вещи принадлежит мужчине в военной форме. Он отказался предъявить сумку к досмотру. Также военный требовал вызвать на блокпост оперативников.

Кроме того, он подошел вплотную к полицейскому и сказал: "Если у меня сейчас нет оружие, то ты думаешь, что со мной можно так разговаривать?".

После этого сотрудник Нацполиции оттолкнул его и попросил придерживаться дистанции.

Полицейский толкнул военного: реакция ВСУ

В свою очередь один из служащих ВСУ, просмотрев видеоролик, сделал выводы, что закон нарушили представители Нацполиции. По его словам, они грубо отнеслись к мужчине в военной форме, который "не побоялся с оружием в руках пойти на фронт".

При этом военный признал, что мужчина на видеокадрах возможно нарушил правила дорожного движения и административный кодекс. Однако это могло послужить поводом для полицейских "относиться к нему неуважительно".

Напомним, 14 февраля в Одессе военные жестко положили мужчину на землю. Инцидент произошел возле рынка "Привоз", мужчину пытались захватить за руки и ноги. Очевидцы утверждают, что так проходил "процесс мобилизации", но есть версия и о драке с бомжом.

Фокус также писал, что в августе 2021 года полицейские устроили драку под Киевом. Двое полицейских решили выяснить отношения с применением физической силы, а за дракой копов возле патрульного автомобиля наблюдали их коллеги по службе.