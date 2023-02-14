В Одессе военные жестко положили мужчину на землю: в сети пишут, что он сам затеял драку (видео)

Инцидент произошел возле рынка "Привоз", мужчину пытались захватить за руки и ноги. Очевидцы утверждают, что так проходил "процесс мобилизации", но есть версия и о драке с бомжом.

Related video

В Одессе мужчины, одетые в камуфляжную форму, жестко положили на землю человека возле остановки общественного транспорта. Видео появилось в местных Telegram-каналах.

Кадры, как утверждают очевидцы, иллюстрируют "процесс мобилизации" возле рынка "Привоз". Изначально паблик Одесса INFO со ссылкой на подписчиков написал якобы о драке бомжа с военными.

"По поводу этого видео с задержанием – я сам из Одессы, видел как раз этот эпизод (там работаю). Это местный бомж, начал первым драться с военными, вот и нарвался. Моя жена и я как раз были свидетелями", — передали в канале слова одного из подписчиков.

Позже данный пост удалили, объяснив это незнанием админами реальной ситуации.

"Много кто чего пишет в бот. Удалили все ваши предположения о бомже, о том что он сбежал со службы и другие разные предположения. Подождем официальную реакцию на это видео", — сообщил канал Одесса INFO.

Одесский областной военкомат, правоохранители и другие украинские госорганы еще не комментировали данное видео.

Отметим, что в Одессе и ранее появлялись видео, как в разных частях города сотрудники военкоматов задерживают мужчин и сажают их в микроавтобусы. Источник Фокуса в одном из районных военкоматов Одессы говорил, что забирают только тех, кто не дает личные данные для вручения повестки.

В 90% случаев документ выдают для уточнения личных данных, подчеркивал собеседник.

Одесские паблики также показывали фото и видео передвижения сотрудников военкомата на автомобилях скорой помощи для раздачи повесток.

О жестком задержании мужчины при вручении повестки на Банном переулке в Одессе Фокус писал 22 января. Пятеро военных повалили человека на землю, нанесли удары и затащили в бус.