Вручение повесток в Одессе: пять военных задержали мужчину и отвезли в военкомат (видео)

По данным очевидцев, жесткое задержание проводили в Банном переулке. Одесский областной военкомат заявил об "эмоциональном" поведении работников и обещает служебную проверку.

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В Одессе военные жестко задержали мужчину во время вручения повестки. Видео инцидента появилось в местных пабликах.

Очевидцы утверждают, что задержание производили в Банном переулке.

[ + – ] Мужчине нанесли удары и затащили в микроавтобус

На кадрах видно, как гражданский стоит и общается с двумя людьми, одетыми в камуфляжную форму. Через некоторое время к ним подъезжает микроавтобус, из которого выходят еще трое военных.

Далее мужчина оказывается на земле, ему наносят удары и затаскивают в микроавтобус.

Одесский областной центр комплектования и соцподдержки признал, что это были их сотрудники. Военкомы заявили, что мужчина начал оскорблять сотрудников и снимать их на видео.

По поводу "некорректного" поведения работников военкомата назначена служебная проверка.

Избиение на улице в Одессе — реакция военкомов

Одесский областной центр комплектования и соцзащиты позже дал в Facebook комментарий по сложившейся ситуации.

"В рамках общей мобилизации к одному из граждан обратились представители военкомата о выполнении им мобилизационного долга. Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных, а также снимать их на видео. На спокойные просьбы и предупреждения о недопустимости таких действий гражданин не согласился", — заявили в ведомстве.

Работники военкомата отреагировали эмоционально — применили силу и доставили мужчину в служебное помещение для выяснения обстоятельств, говорится в комментарии.

"Там были проверены его данные и выписана повестка, поскольку гражданин, в нарушение действующего законодательства, до сих пор не выполнил обязательство по прибытию в военкомат с начала общей мобилизации", — заявило руководство.

По поводу некорректного поведения военных назначили служебную проверку. Виновных обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.

"С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства", — сообщили военные.

Военнообязанные украинцы продолжат получать повестки, мужчины должен явиться по вызову в военкомат и встать на учет, напомнили в ведомстве.

"Это означает учет и понимание резерва государством, подготовку и обучение мобилизационного ресурса, единое осознание всеми общей цели. Тех, кто еще не появился, приходится собирать путем патрулирования. Не подвергайте себя неприятностям. Выполните конституционную обязанность. Присоединяйтесь к победе", — заключил одесский военкомат.

Напомним, что на подъездах жилых многоэтажек в Киеве стали клеить объявления с требованием для военнообязанных явиться в военкоматы до 31 января 2023 года.

В Киеве можно получить повестку на входе метро. Столичные власти говорят о возможности вручения повесток в любом месте.