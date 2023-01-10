В Киеве повестки могут вручать у входа в метро: власти дали пояснение

По словам главы КГВА, в законодательстве Украины не прописано четкое место вручения повесток. Минобороны уверяло, что необходимости в массовой мобилизации нет, но все зависит от хода боевых действий.

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Украинцам могут вручать повестки в любом месте. Об этом сообщил в интервью "ТСН" 10 января глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Законодательство Украины четко не регламентирует места вручения повесток, но есть ее установленная правильная форма, пояснил чиновник.

В повестке обязательно должна быть подпись главы военкомата и мокрая печать. Также в ее тексте указывается дата вручения, адрес военкомата и время прибытия.

Вручить повестку вправе только сотрудник военкомата. Также это право предоставляется уполномоченным лицам органов местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, физлицам-предпринимателям и управляющим многоквартирных домов, объяснил глава КГВА.

Попко призвал киевлян доверять проверенной информации и не распространять слухи.

"Не помогайте врагу сеять панику. Будьте сознательны", — заключил он.

Напомним, что Кабмин Украины 30 декабря принял постановление о новом порядке воинского учета в Украине. Согласно новым правилам, военные автоматически получат данные о призывниках из государственных баз данных.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 января заявил, что ВСУ пока не нуждаются в проведении массовой мобилизации, но ситуация зависит от положения дел на фронте.

Командование Сухопутных войск обещало не усиливать мобилизацию после Нового года. В первую очередь под мобилизацию попадают люди с боевым опытом.