Вручення повісток в Одесі: п'ять військових затримали чоловіка і відвезли у військкомат (відео)

За даними очевидців, жорстке затримання проводили в Банному провулку. Одеський обласний військкомат заявив про "емоційну" поведінку працівників та обіцяє службову перевірку.

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В Одесі військові жорстко затримали чоловіка під час вручення повістки. Відео інциденту з'явилося у місцевих пабликах.

Очевидці стверджують, що затримання проводили на Банному провулку.

[ + – ] Чоловіку завдали ударів і затягли до мікроавтобуса

На кадрах видно, як цивільний стоїть та спілкується з двома людьми, одягненими у камуфляжну форму. За деякий час до них під'їжджає мікроавтобус, з якого виходять ще троє військових.

Далі чоловік опиняється на землі, йому завдають ударів та затягують у мікроавтобус.

Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки визнав, що це були їхні співробітники. Військкоми заявили, що чоловік почав ображати співробітників та знімати їх на відео.

З приводу "некоректної" поведінки працівників військкомату призначено службову перевірку.

Побиття на вулиці в Одесі — реакція військкомів

Одеський обласний центр комплектування та соцзахисту пізніше дав у Facebook коментар щодо ситуації, що склалася.

"У рамках загальної мобілізації до одного з громадян звернулися представники військкомату про виконання ним мобілізаційного боргу. Громадянин взявся безпідставно ображати та принижувати військових, а також знімати їх на відео. На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій громадянин не погодився", — заявили в відомстві.

Працівники військкомату відреагували емоційно — застосували силу та доставили чоловіка у службове приміщення для з'ясування обставин, йдеться у коментарі.

"Там було перевірено його дані та виписано порядок денний, оскільки громадянин, порушуючи чинне законодавство, досі не виконав зобов'язання щодо прибуття до військкомату з початку загальної мобілізації", — заявило керівництво.

Щодо некоректної поведінки військових призначили службову перевірку. Винних обіцяють притягти до дисциплінарної відповідальності.

"З особовим складом, який проводить роботу з оповіщення населення, проведено додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи та дотримання норм етики та законодавства", — повідомили військові.

Військовозобов'язані українці продовжать отримувати повістки, чоловіки мають з'явитися на виклик у військкомат і стати на облік, нагадали у відомстві.

"Це означає облік та розуміння резерву державою, підготовку та навчання мобілізаційного ресурсу, єдине усвідомлення всіма спільною метою. Тих, хто ще не з'явився, доводиться збирати шляхом патрулювання. Не наражайте себе на неприємності. Виконайте конституційний обов'язок. Приєднуйтесь до перемоги", — підсумував одеський. військкомат.

Нагадаємо, що на під'їздах житлових багатоповерхівок у Києві почали клеїти оголошення з вимогою для військовозобов'язаних з'явитися до військкоматів до 31 січня 2023 року.

У Києві можна отримати повістку на вході метро. Столична влада говорить про можливість вручення повісток у будь-якому місці.