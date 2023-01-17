У багатоповерхівках Києва з'явилися оголошення з вимогою з'явитися до військкоматів: кого це стосується
На листівках, які бачили мешканці Голосіївського району столиці, надруковано закон про мобілізацію і наказ для військовозобов'язаних прибути до військкоматів до 31 січня.
На під'їздах багатоповерхових житлових будинків у Києві з'явилися оголошення з вимогою для військовозобов'язаних з'явитися у військкомати до 31 січня цього року. Про це повідомляється на сайті ТСН.
Як уточнюється, такі листівки з витримками із закону про мобілізацію в Україні поширили у багатоквартирних будинках Голосіївського району столиці.
У Київській міській військовій адміністрації журналістам пояснили, що в такий спосіб районні територіальні центри комплектування і соцпідтримки (ТЦКСП) інформують українців про планові заходи.
"Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства та компетенції ТЦКСП", — прокоментували в КМВА.
У пресслужбі міської адміністрації, зокрема, уточнили, що в країні продовжується мобілізація. А такі оголошення лише нагадують тим громадянам, хто вже отримав повістки, про необхідність прибути у військкомати у відведений для цього термін.
Нагадаємо, Кабмін України своєю постановою від 30 грудня 2022 року запровадив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів у країні. Фокус детально проаналізував документ у статті "Новий порядок військового обліку".
Зокрема, ми розповіли про те, чи обов'язковою буде мобілізація жінок до 2026 року. Новий порядок збереже для українок можливість вільного виїзду за кордон в умовах воєнного стану.