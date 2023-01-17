У багатоповерхівках Києва з'явилися оголошення з вимогою з'явитися до військкоматів: кого це стосується

На листівках, які бачили мешканці Голосіївського району столиці, надруковано закон про мобілізацію і наказ для військовозобов'язаних прибути до військкоматів до 31 січня.

Related video

На під'їздах багатоповерхових житлових будинків у Києві з'явилися оголошення з вимогою для військовозобов'язаних з'явитися у військкомати до 31 січня цього року. Про це повідомляється на сайті ТСН.

Як уточнюється, такі листівки з витримками із закону про мобілізацію в Україні поширили у багатоквартирних будинках Голосіївського району столиці.

[ + – ] Оголошення про мобілізацію в київських багатоповерхових будинках [ + – ] Оголошення про мобілізацію в київських багатоповерхових будинках

У Київській міській військовій адміністрації журналістам пояснили, що в такий спосіб районні територіальні центри комплектування і соцпідтримки (ТЦКСП) інформують українців про планові заходи.

"Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства та компетенції ТЦКСП", — прокоментували в КМВА.

У пресслужбі міської адміністрації, зокрема, уточнили, що в країні продовжується мобілізація. А такі оголошення лише нагадують тим громадянам, хто вже отримав повістки, про необхідність прибути у військкомати у відведений для цього термін.

Нагадаємо, Кабмін України своєю постановою від 30 грудня 2022 року запровадив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів у країні. Фокус детально проаналізував документ у статті "Новий порядок військового обліку".

Зокрема, ми розповіли про те, чи обов'язковою буде мобілізація жінок до 2026 року. Новий порядок збереже для українок можливість вільного виїзду за кордон в умовах воєнного стану.