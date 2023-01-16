Жінки на свободі: чи обов'язкова мобілізація жінок до 2026 року

Новий порядок військового обліку в Україні врегулював постановку на військовий облік жінок. Що потрібно знати про військовий облік і мобілізацію жінок в Україні?

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Новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів в Україні запроваджується постановою уряду від 30 грудня 2022 року №1487. Цей важливий документ Фокус докладно аналізує у своєму новому огляді "Новий порядок військового обліку. Що змінюється для тих, хто виїхав за кордон, для жінок і роботодавців".

На думку Ростислава Кравця, адвоката, старшого партнера АК "Кравець і партнери", насамперед зміни мають на меті створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних і його інтеграцію із сервісом державних послуг "Дія", а також вирішення питання про військовозобов'язаних жінок — яким чином і в які терміни їм потрібно ставати на військовий облік.

Питання постановки на військовий облік жінок останнім часом набуло широкого резонансу в Україні. Ще до початку повномасштабної війни з Росією наприкінці 2021 року наказ Міністерства оборони України №313 затверджував перелік галузей і професій, які передбачають постановку на військовий облік для жінок. До цього документа було додано детальний список галузей і професій на 13 сторінках, згідно з яким постановці на облік підлягала значна частина жінок, які працюють. Виконати розпорядження їм було потрібно до 1 жовтня 2022 року. Однак через численні неясності в умовах воєнного стану реалізацію ініціативи відстрочили. А з січня 2023 року питання врегулювало новий порядок організації та ведення військового обліку.

Як зазначає Євген Артюхов, старший партнер ЮК ASA Group, відповідно до нового порядку, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ) і не отримали військово-обліковий документ, мають стати на військовий облік до кінця 2026 року.

"Механізм мобілізації жінок новим порядком не передбачений. До 2026 року всі жінки, навіть українки, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, можуть обходитися без обов'язкової постановки на облік. Представниці інших професій стають на облік лише добровільно", — додає Віолетта Монастирська, адвокатка адвокатського об'єднання Legal Strategy. Тобто жінки, як і раніше, йдуть до лав ЗСУ за власним бажанням.

[ + – ] З 1 січня 2027 року військовозобов'язаними стають українки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність

Отже, для жінок збережеться можливість вільного виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Адже саме закриття кордонів найбільше побоювалися українки у зв'язку з ініціативою військового обліку.

В огляді Фокусу "Новий порядок військового обліку. Що змінюється для тих, хто виїхав за кордон, для жінок і роботодавців" Євген Артюхов також уточнює, що тепер роботодавцям прямо заборонено приймати на роботу чоловіків, а з 1 січня 2027 року і військовозобов'язаних жінок, які не мають військово- облікового документа, оформленого відповідно до вимог законодавства. Однак новий порядок військового обліку передбачає, що стати на військовий облік можна буде за допомогою програми "Дія". Там незабаром з'явиться електронний військовий білет, який можна буде пред'являти роботодавцям.

Також Фокус розбирався, чи розсилатимуть в Україні повістки через додаток "Дія".