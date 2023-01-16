Женщины на свободе: будет ли обязательная мобилизация женщин до 2026 года

Новый порядок воинского учета в Украине урегулировал постановку на воинский учет женщин. Что нужно знать о воинском учете и мобилизации женщин в Украине?

Related video

Новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в Украине вводится постановлением правительства от 30 декабря 2022 №1487. Этот важный документ Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей".

По мнению Ростислава Кравца, адвоката, старшего партнера АК "Кравец и партнеры", в первую очередь изменения преследуют цель создания в Украине электронного реестра военнообязанных и его интеграции с сервисом государственных услуг "Дія", а также решения вопроса о военнообязанных женщинах — каким образом и в какие сроки им нужно становиться на воинский учет.

Вопрос постановки на воинский учет женщин в последнее время получил широкий резонанс в Украине. Еще до начала полномасштабной войны с Россией в конце 2021 года приказ Министерства обороны Украины №313 утверждал перечень отраслей и профессий, предполагающих постановку на воинский учет для женщин. К этому документу был добавлен детализированный список отраслей и профессий на 13 страницах, согласно которому постановке на учет подлежала значительная часть работающих женщин. Выполнить предписание им было необходимо до 1 октября 2022 года. Однако из-за многочисленных неясностей в условиях военного положения реализацию инициативы отсрочили. А с января 2023 года вопрос урегулировал новый порядок организации и ведения воинского учета.

Как отмечает Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A. Group", в соответствии с новым порядком женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и не получили военно-учетный документ, должны стать на воинский учет до конца 2026 года.

"Механизм мобилизации женщин новым порядком не предусмотрен. До 2026 года все женщины, даже украинки, имеющие медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, могут обходиться без обязательной постановки на учет. Представительницы других профессий становятся на учет только в добровольном порядке", — добавляет Виолетта Монастырская, адвокат адвокатского объединения Legal Strategy. То есть женщины, как и прежде, идут в ряды ВСУ по собственному желанию.

[ + – ] С 1 января 2027 года военнообязанными становятся украинки, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальности

А значит, для женщин сохранятся возможность свободного выезда за границу в условиях военного положения. Ведь именно закрытия границ более всего опасались украинки в связи с инициативой о воинском учете.

В обзоре Фокуса "Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей" Евгений Артюхов также уточняет, что теперь работодателям прямо запрещено принимать на работу мужчин, а с 1 января 2027 года и военнообязанных женщин, не имеющих военно-учетного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства. Однако новый порядок воинского учета предполагает, что встать на воинский учет можно будет при помощи приложения "Дія". Там вскоре появится электронный военный билет, который можно будет предъявлять работодателям.

Также Фокус разбирался, будут ли в Украине рассылать повестки через приложение "Дія".