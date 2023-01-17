В многоэтажках в Киеве появились объявления с требованием явиться в военкоматы: кого это касается

На листовках, которые видели жители Голосеевского района столицы, напечатан закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в военкоматы до 31 января.

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На подъездах жилых многоэтажных домов в Киеве появились объявления с требованием для военнообязанных явиться в военкоматы до 31 января этого года. Об этом сообщается на сайте ТСН.

Как уточняется, такие листовки с выдержками из закона о мобилизации в Украине распространили в многоквартирных домах Голосеевского района столицы.

[ + – ] Объявления о мобилизации в киевских многоэтажных домах [ + – ] Объявления о мобилизации в киевских многоэтажных домах

В Киевской городской военной администрации журналистам объяснили, что таким образом районные территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦКСП) информируют украинцев о плановых мероприятиях.

"Не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП", — прокомментировали в КГВА.

В пресс-службе городской администрации, в частности, уточнили, что в стране продолжается мобилизация. А такого рода объявления лишь напоминают тем гражданам, кто уже получил повестки, о необходимости прибыть в военкоматы в отведенный для этого срок.

Напомним, Кабмин Украины своим постановлением от 30 декабря 2022 года ввел новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране. Фокус подробно проанализировал документ в своей статье "Новый порядок воинского учета".

В частности, мы рассказали о том, будет ли обязательной мобилизация женщин до 2026 года. Новый порядок сохранят для украинок возможность свободного выезда за границу в условиях военного положения.