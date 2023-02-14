В Одесі військові жорстко поклали чоловіка на землю: в мережі пишуть, що він сам затіяв бійку (відео)

Інцидент стався біля ринку "Привоз", чоловіка намагалися захопити за руки та ноги. Очевидці стверджують, що так проходив процес мобілізації, але є версія й про бійку з бомжем.

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В Одесі чоловіки, одягнені в камуфляжну форму, жорстко поклали на землю людину біля зупинки громадського транспорту. Відео з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

Кадри, як стверджують очевидці, ілюструють "процес мобілізації" біля ринку "Привоз". Спочатку паблік "Одеса INFO" з посиланням на підписників написав нібито про бійку бомжа з військовими.

"Щодо цього відео із затриманням — я сам із Одеси, бачив саме цей епізод (там працюю). Це місцевий бомж, почав першим битися з військовими, ось і нарвався. Моя дружина і я якраз були свідками", — передали в каналі слова одного з підписників.

Пізніше цей пост видалили, пояснивши це незнанням адмінами реальної ситуації.

"Багато хто щось пише в бот. Видалили всі ваші припущення про бомжа, про те, що він втік зі служби й інші різні припущення. Зачекаємо на офіційну реакцію на це відео", — повідомив канал "Одеса INFO".

Одеський обласний військкомат, правоохоронці й інші українські держоргани ще не коментували це відео.

Зазначимо, що в Одесі й раніше з'являлися відео, як у різних частинах міста співробітники військкоматів затримують чоловіків і саджають їх у мікроавтобуси. Джерело Фокусу в одному з районних військкоматів Одеси говорило, що забирають лише тих, хто не дає особисті дані для вручення повістки.

У 90% випадків документ видають для уточнення особистих даних, наголошував співрозмовник.

Одеські пабліки також показували фото й відео пересування співробітників військкомату на автомобілях швидкої допомоги для роздачі повісток.

Про жорстке затримання чоловіка під час вручення повістки на Банному провулку в Одесі Фокус писав 22 січня. П'ятеро військових повалили людину на землю, завдали ударів і затягли в бус.