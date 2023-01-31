Одеські ЗМІ показали, як призовників садять у буси: як цього уникнути (відео)

Судячи з опублікованих кадрів, деяких одеситів, які підлягають військовому призову, відвозять у мікроавтобусах. У ТЦК Фокусу розповіли про те, що це роблять для уточнення особистих даних.

Related video

Одесити зняли на відео, як у різних частинах міста співробітники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) садять у мікроавтобуси громадян, які підлягають військовому призову. Відео у вівторок, 31 січня, опублікував місцевий телеграм канал Xydessa.

Як передає кореспондент Фокусу, на одному з відео відображено момент затримання місцевого жителя біля міського ринку Привоз. Такі події там розгортаються вже не вперше. Раніше місцеві жителі вже повідомляли про те, що співробітники ТЦК садили в мікроавтобуси "буйних" призовників.

Позиція військкоматів

Як повідомило Фокусу джерело в одному з районних ТЦК на Одещині, відвозять лише тих громадян, які відмовляються надати свої особисті дані для вручення повістки, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487.

Джерело в ТЦК зазначає, що для того, щоб не потрапляти в такі ситуації, громадяни зобов'язані на першу вимогу надати свої дані й отримати повістку. У 90% випадків документ вручають лише для уточнення особистих даних і трохи більше. Навіть якщо в громадянина, який підлягає призову, все гаразд із документами та військовим квитком, звірити дані буде не зайвим.

Зазначимо, що офіційно Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки ніяк не коментує подібні ситуації.

Раніше повідомлялося, що після недавнього скандалу одеський військкомат пообіцяв не використовувати машини швидкої допомоги для роздачі повісток на вулицях.

Нагадаємо, згідно з ухвалою Кабміну, чоловікам в Україні можуть вручати повістки в будь-яких місцях, у тому числі й на вулиці.

Раніше, 30 січня, у ЗСУ розповіли, що видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована в разі, якщо людина, яка її отримала, має підстави для відстрочення або бронь.