Одесские СМИ показали, как призывников сажают в бусы: как этого избежать (видео)

Судя по опубликованным кадрам, некоторых одесситов, подлежащих воинскому призыву, увозят в микроавтобусах. В ТЦК Фокусу рассказали о том, что это делают для уточнения личных данных.

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Одесситы сняли на видео, как в разных частях города сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК) сажают в микроавтобусы граждан, которые подлежат воинскому призыву. Видео во вторник, 31 января, опубликовал местный телеграм-канал Xydessa.

Как передает корреспондент Фокуса, на одном из видео запечатлен момент задержания местного жителя возле городского рынка Привоз. Такие события там разворачиваются уже не в первые. Ранее местные жители уже сообщали о том, что сотрудники ТЦК сажали в микроавтобусы "буйных" призывников.

Позиция военкоматов

Как сообщил Фокусу источник в одном из районных ТЦК в Одесской области, увозят только тех граждан, которые отказываются предоставить свои личные данные для вручения повестки, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487.

Источник в ТЦК отмечает, что для того, чтобы не попадать в такие ситуации, граждане обязаны по первому требованию предоставить свои данные и получить повестку. В 90% случаев документ вручают лишь для уточнения личных данных и не более того. Даже если у гражданина, подлежащего призыву, все в порядке с документами и военным билетом, сверить данные будет не лишним.

Отметим, что официально Одесский областной центр комплектования и соцподдержки никак не комментирует подобные ситуации.

Ранее сообщалось, что после недавнего скандала, одесский военкомат пообещал не использовать машины скорой помощи для раздачи повесток на улицах.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, мужчинам в Украине могут вручать повестки в любых местах, в том числе и на улице.

Ранее, 30 января, в ВСУ рассказали, что выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована в случае, если человек, ее получивший, имеет основания для отсрочки или бронь.