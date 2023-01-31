Где могут выдавать повестки мужчинам в Украине: новый порядок воинского учета

Согласно постановлению Кабмина, повестки могут вручать везде, даже на улице. Их могут вручать директора школ, ректоры, полицейские, чиновники и работодатели.

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Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, в котором, в частности, не указано, где могут выдавать повестки в 2023 году. Документ приняли после того, как 30 декабря 2022 года его утвердили в ходе пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина. Фокус проанализировал текст законодательного акта и выяснил, где и кто может выдавать повестки в Украине в 2023 году.

Где могут выдавать повестки

В тексте закона не определены места, где могут выдавать повестку в 2023 году сотрудники территориальных центров комплектования. Соответственно повестку могут вручить где угодно, в том числе и на улице, в общественных местах, дома или на работе.

С января в Украине начали выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов там указаны территориальные центры комплектования (ТЦК). Также расширен перечень документов, которые нужно принести в центр комплектования для уточнения своих данных. Кроме того, в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность за неявку в пункт ТЦК без уважительной причины.

Кто может вручать повестку

Помимо представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, повестки могут выдавать:

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

органы местного самоуправления;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

чиновники;

полицейские.

Кто должен становится на воинский учет

Воинскому учету в Украине подлежат:

призывники с 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

по собственному желанию — женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

8 обязанностей призывников

Согласно тексту закона, военнообязанные должны выполнить следующие 8 пунктов:

состоять на воинском учете по зарегистрированному месту жительства, а в случае выезда за границу более чем на три месяца – по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

прибыть по вызову уполномоченных органов для взятия на военный учет и определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку, призыва на службу или сборы;

не менять место жительства после объявления мобилизации и военное время без разрешения руководителя ТЦК;

в течение 7 дней со дня переезда на новое место жительства лично прибыть с паспортом и военно-учетными документами для взятия на военный учет;

в течение 7 дней лично уведомлять органы об изменении персональных данных;

немедленно сообщать ТЦК о потере военно-учетного документа;

не реже раза в пять лет сверять свои персональные данные по учетным данным ТЦК;

ежегодно до 1 октября подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, мэру Броваров Игорю Сапожко и мужчинам-сотрудникам исполкома городского совета вручили повестки во время заседания, которое проходило 31 января.

Также сообщалось о том, что юрист Евгений Промский разъяснил механизм мобилизации украинцев за рубежом и ответил на вопрос могут ли вручить повестку за границей.

Ранее, 30 января, в ВСУ рассказали, что выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована в случае, если человек, ее получивший, имеет основания для отсрочки или бронь.