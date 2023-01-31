Мэру Броваров и сотрудникам исполкома вручили повестки во время заседания (видео)

Городской голова уточнил, что ранее уже получал повестку для уточнения личных данных и прохождения медкомиссии.

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Мэру Броваров Игорю Сапожко и мужчинам-сотрудникам исполкома городского совета вручили повестки во время заседания, которое проходило 31 января. Об этом пишет местное издание "Трибуна".

По информации журналистов, на заседание исполкома горсовета прибыл заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц.

Офицер, выступая с трибуны, заявил, что для уточнения личных данных он вынужден вручить повестки местным чиновникам, которые в установленный законодательством срок обязаны явиться в военкоматы.

Первым уведомление о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования получил мэр Броваров Игорь Сапожко. Во время заседания повестки также получили 9 мужчин, присутствовавших в зале.

"Также повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ. Получившие повестки должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении издания.

В комментарии "Трибуне" мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что ранее уже получал повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования. Политик отметил, что приходил в военкомат не только для уточнения личных данных, но и для прохождения военно-врачебной комиссии.

[ + – ] Мэру Броваров Игорю Сапожко вручили повестку

Отметим, что в конце января в Украине начали выдавать повестки нового образца. Уведомление для военнообязанных граждан имеет несколько отличий от предыдущего: указано новое название военкоматов, увеличен перечень документов и добавлено упоминание об ответственности за неявку в территориальный центр комплектации.

Несколькими днями ранее в командовании Сухопутных войск ВСУ озвучили причины, по которым выданные повестки военнообязанным гражданам могут быть аннулированы.