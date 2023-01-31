Меру Броварів та співробітникам виконкому вручили повістки під час засідання (відео)

Міський голова уточнив, що раніше вже отримував повістку для уточнення особистих даних та проходження медкомісії.

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Меру Броварів Ігорю Сапожку та чоловікам-співробітникам виконкому міської ради вручили повістки під час засідання, яке проходило 31 січня. Про це пише місцеве видання "Трибуна".

За інформацією журналістів, на засідання виконкому міськради прибув заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор'янц.

Офіцер, виступаючи з трибуни, заявив, що для уточнення особистих даних він змушений вручити повістки місцевим чиновникам, які у встановлений законодавством термін мають з'явитися у військкомати.

Першим повідомлення про необхідність прибути до територіального центру комплектування отримав мер Броварів Ігор Сапожко. Під час засідання повістки також отримали 9 чоловіків, які були присутні у залі.

"Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ. Ті, що отримали повістки, повинні з'явитися до "військкомату" для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у повідомленні видання.

У коментарі "Трибуні" мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що раніше вже отримував повістку з вимогою з'явитися до територіального центру комплектування. Політик зазначив, що приходив у військкомат не лише для уточнення особистих даних, а й для проходження військово-лікарської комісії.

[ + – ] Меру Броварів Ігорю Сапожку вручили повістку

Зазначимо, що наприкінці січня в Україні почали видавати повістки нового зразка. Повідомлення для військовозобов'язаних громадян має кілька відмінностей від попереднього: вказано нову назву військкоматів, збільшено перелік документів та додано згадку про відповідальність за неявку до територіального центру комплектації.

Декількома днями раніше в командуванні Сухопутних військ ЗСУ озвучили причини, з яких видані повістки військовозобов'язаним громадянам можуть бути анульовані.