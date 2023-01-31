Де можуть видавати повістки чоловікам в Україні: новий порядок військового обліку

Згідно з ухвалою Кабміну, повістки можуть вручати скрізь, навіть на вулиці. Їх можуть вручати директори шкіл, ректори, поліцейські, чиновники та роботодавці.

Related video

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, у якому, зокрема, не зазначено, де можуть видавати повістки у 2023 році. Документ ухвалили після того, як 30 грудня 2022 року його затвердили під час пленарного засідання Верховної Ради. Відповідну постанову опубліковано на офіційному сайті Кабміну. Фокус проаналізував текст законодавчого акту та з'ясував, де й хто може видавати повістки в Україні в 2023 році.

Де можуть видавати повістки

У тексті закону не визначено місця, де можуть видавати повістки в 2023 році співробітники територіальних центрів комплектування. Відповідно повістку можуть вручити будь-де, зокрема й на вулиці, в громадських місцях, вдома або на роботі.

Із січня в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються тим, що замість військових комісаріатів там вказано територіальні центри комплектування (ТЦК). Також розширено перелік документів, які варто принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. Крім того, на повістці нового зразка чітко зазначено, що військовозобов'язаний нестиме відповідальність за неявку до пункту ТЦК без поважної причини.

Хто може вручати повістку

Крім представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повістки можуть видавати:

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

органи місцевого самоврядування;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності своїм працівникам і студентам;

власники будинків особам, які там проживають;

чиновники;

поліцейські.

Хто має стати на військовий облік

Військовому обліку в Україні підлягають:

призовники із 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі;

жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

за власним бажанням — жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

8 обов'язків призовників

Відповідно до тексту закону, військовозобов'язані мають виконати такі 8 пунктів:

перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання, а в разі виїзду за кордон більш ніж на три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

прибути на виклик уповноважених органів для взяття на військовий облік і визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку, призову на службу або збори;

не міняти місце проживання після оголошення мобілізації і воєнний час без дозволу керівника ТЦК;

протягом 7 днів із дня переїзду на нове місце проживання особисто прибути з паспортом і військово-обліковими документами для взяття на військовий облік;

протягом 7 днів особисто повідомляти органи про зміну персональних даних;

негайно повідомляти ТЦК про втрату військово-облікового документа;

не рідше ніж раз на п'ять років звіряти свої персональні дані за обліковими даними ТЦК;

щорічно до 1 жовтня подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, меру Броварів Ігорю Сапожку та чоловікам-співробітникам виконкому міської ради вручили повістки під час засідання, яке проходило 31 січня.

Також повідомлялося, що юрист Євген Промський роз'яснив механізм мобілізації українців за кордоном і відповів на запитання, чи можуть вручити повістку за кордоном.

Раніше, 30 січня, у ЗСУ розповіли, що видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована в разі, якщо людина, котра її отримала, має підстави для відстрочки або бронь.