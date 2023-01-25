В Одессе вручали повестки на машинах "скорой": военкомат заявил, что "закон не запрещает" (фото)

Сотрудники одесского военкомата заявили о наличии одного авто "с внешними признаками скорой". В местных пабликах только за день появились фото минимум 3 таких машин с военными номерами.

Related video

Одесский военкомат обещает не использовать машины скорой помощи для раздачи повесток на улицах. Заявление территориального центра комплектования (ТЦК) последовало в Fаcebook после публикации фото в местных пабликах, на которых сотрудники военкомата передвигались на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки.

Военкомы отметили, что такой способ вручения повесток не запрещен украинскими законами.

"Авто с внешними признаками "скорой медицинской помощи" в распоряжении военкомата Одессы только одно. Ее передали установленным порядком во временное использование одного из коммунальных предприятий города в рамках мобилизации транспортных средств с началом полномасштабного вторжения России в Украину", — объяснили военные.

Владелец, по словам военных, демонтировал из машины медицинское оборудование еще до ее передачи. Саму машину планировали использовать как грузопассажирский микроавтобус.

"Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мер по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений действующего законодательства. Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в мероприятиях оповещения не используется", — подчеркивается в сообщении.

Одесские военкомы акцентировали внимание на том, что все остальные фото и видео пытаются выдать за фиксацию фактов работы военкомов с машинами скорой помощи. Данные материалы, по мнению сотрудников ТЦК, ложные, сфальсифицированы, направлены на срыв мобилизации и расшатывание настроений общества.

Военкомы работают на "скорых" — что пишут одесские паблики?

По версии одесских пабликов, в городе было замечено несколько "скорых" с военными номерами. Одна из них стояла на улице Заболотного. По утверждению очевидцев, такое авто было третьим за 25 января.

[ + – ] В Одессе видели несколько "скорых" с военными номерами

Еще одну машину скорой помощи с военными номерами и военными внутри видели у 7-го километра, другая стояла на Малой Арнаутской 113, утверждают авторы пабликов.

[ + – ] Одну из машин видели на 7-м километре"скорых" с военными номерами

На следующих фото запечатлены люди в камуфляжной формы возле "скорых".

[ + – ] Военные общаются с гражданскими возле "скорой"

Фокус ранее писал, как в Одессе военные жестко задержали мужчину при вручении повестки. Человека повалили на землю, нанесли удары и затащили в микроавтобус.

В Киеве на подъездах жилых многоэтажек недавно замечали объявления с требованием для военнообязанных прибьть в военкоматы до 31 января текущего года.

Адвокат Валерий Ефремов ранее объяснял, что во время мобилизации в 2023 году вручать повестки на улицах законно.