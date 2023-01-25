В Одесі вручали повістки на машинах "швидкої": військкомат заявив, що "закон не забороняє" (фото)

Співробітники одеського військкомату заявили про наявність одного авто "із зовнішніми ознаками швидкої". У місцевих пабліках лише за день з'явилися фото щонайменше 3 таких машин із військовими номерами.

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Одеський військкомат обіцяє не використовувати машини швидкої допомоги для роздавання повісток на вулицях. Заява територіального центру комплектування (ТЦК) з'явилась у Facebook після публікації фото в місцевих пабліках, на яких співробітники військкомату пересувалися на автомобілі швидкої допомоги та роздавали повістки.

Військкоми зазначили, що такий спосіб вручення повісток не заборонений українськими законами.

"Авто із зовнішніми ознаками "швидкої медичної допомоги" у розпорядженні військкомату Одеси лише одне. Його передали встановленим порядком у тимчасове використання одного з комунальних підприємств міста в межах мобілізації транспортних засобів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — пояснили військові.

Власник, за словами військових, демонтував із машини медичне обладнання ще до її передавання. Саму машину планували використати як вантажопасажирський мікроавтобус.

"Рішення керівника установи використати автомобіль характерного виду для заходів щодо оповіщення громадян спровокувало потужний громадський резонанс, але не містило порушень чинного законодавства. Щоб уникнути подібних резонансів і подальших провокацій, автомобіль із зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги в заходах оповіщення не використовується", — наголошується в повідомленні.

Одеські військкоми акцентували увагу на тому, що всі інші фото та відео намагаються видати за фіксацію фактів роботи військкомів із машинами швидкої допомоги. Ці матеріали, на думку співробітників ТЦК, помилкові, сфальсифіковані, спрямовані на зрив мобілізації та розхитування настроїв суспільства.

Військкоми працюють на "швидких" — що пишуть одеські пабліки?

За версією одеських пабліків, у місті було помічено кілька "швидких" із військовими номерами. Одна з них стояла на вулиці Заболотного. За твердженням очевидців, таке авто було третім за 25 січня.

[ + – ] В Одесі бачили кілька "швидких" із військовими номерами

Ще одну машину швидкої допомоги з військовими номерами та військовими всередині бачили біля 7-го кілометра, інша стояла на Малій Арнаутській 113, стверджують автори пабліків.

[ + – ] Одну з машин бачили на 7-му кілометрі "швидких" із військовими номерами

На наступних фото знято людей у камуфляжній формі біля "швидких".

[ + – ] Військові спілкуються із цивільними біля "швидкої"

Фокус раніше писав, як в Одесі військові жорстко затримали чоловіка під час вручення повістки. Людину повалили на землю, завдали ударів і затягли до мікроавтобуса.

У Києві на під'їздах житлових багатоповерхівок нещодавно помічали оголошення з вимогою для військовозобов'язаних прибути до військкоматів до 31 січня поточного року.

Адвокат Валерій Єфремов раніше пояснював, що під час мобілізації у 2023 році вручати повістки на вулицях законно.