"Бей своих, чтобы чужие боялись": полицейские устроили драку под Киевом (видео)

Некоторые патрульные наблюдали за дракой своих коллег и не спешили их разнимать. Пресс-служба полиции Белой Церкви "разборки" подчиненных не комментировала.

В Белой Церкви на камеру засняли драку двух полицейских возле патрульного автомобиля. Видеоролик с дракой копов опубликовали на Youtube.

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Сообщается, что инцидент произошел в среду, 11 августа.

Двое полицейских решили выяснить отношения с применением физической силы, а за дракой копов возле патрульного автомобиля наблюдали их коллеги по службе.

Несколько присутствующих полицейских пытались растянуть дерущихся в разные стороны, а другие копы просто наблюдали за происходящем. В результате очевидцам драки все же удалось разнять дерущихся правоохранителей. Пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви официально инцидент не комментировала.

[ + – ] Драка полицейских в Белой Церкви

Под видеороликом пользователи стали подшучивать над полицейскими, устроившими драку в Белой Церкви. Некоторые комментаторы предположили, что копы с помощью кулаков спорили, кому достанется должность начальника, а другие заметили, что правоохранители умудрились повредить служебный автомобиль.

"Бей своих, чтобы чужие боялись", "Понабирали по объявлениям", "У них пистолетов нет, что они кулаками машут?", "На это можно смотреть вечно", "Каждому по статье и срок", "Еще и служебный автомобиль повредили … разгильдяи", "Очень сплоченный коллектив. Сплотились до невозможности", "Кому звонить, когда полиция бьет полицию?", "За должность начальника спорят .. Место вакантное..", "А коллега на багажнике уже хулиганку на обоих оформляет", — написали пользователи в комментариях под видеороликом.

[ + – ] Полицейские устроили драку в Белой Церкви

[ + – ] Полицейские устроили драку в Белой Церкви

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве напали на парковочного инспектора. Инцидент произошел в среду, 11 августа, возле оружейного магазина "Ибис" на бульваре Леси Украинки. Сотрудник оружейного магазина "Ибис" распылил газовый баллончик на инспектора, который был вынужден в ответ использовать средства защиты.

Также Фокус рассказывал, что "слугу народа" ударили в лицо в зале Рады. Драка произошла между нардепами от "Батьківщини" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским.