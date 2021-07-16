Драка в Раде: "слугу народа" ударили кулаком в лицо перед камерами (фото)

Конфликт между нардепами тянется уже не первый месяц. Ранее Вадим Ивченко обвинил Николая Сольского в причастности к рейдерским схемам по захвату земельных участков.

В пятницу, 16 июля, в зале Верховной Рады произошла драка между нардепами от "Батьківщини" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским, сообщает Телеграф.

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По данным журналистов, парламентарий от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко ударил нардепа от президентской "Слуги народа" Николая Сольского.

Причина драки в зале Верховной Рады не сообщается, а сами народные депутаты не комментировали инцидент.

Как отмечает СМИ, конфликт между народными депутатами тянется уже не первый месяц. Ранее нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко обнародовал рейдерские схемы по захвату земельных участков, к которым, по его словам, причастны его коллеги по Верховной Раде. Один из фигурантов схем — глава аграрного комитета и нардеп от "Слуги народа" Николай Сольский.

Сам парламентарий опровергал свою причастность к рейдерским схемам.

На опубликованных кадрах видно, как Вадим Ивченко ударил кулаком в лицо Николаю Сольскому, после чего их стали разнимать другие депутаты. Через какое-то время парламентарии пожали друг другу руки и разошлись по своим местам.

[ + – ] Драка Ивченко и Сольского [ + – ] Драка Ивченко и Сольского [ + – ] Драка Ивченко и Сольского [ + – ] Драка Ивченко и Сольского [ + – ] Драка Ивченко и Сольского

Ранее Фокус сообщал, что активистка напала на нардепа от "Слуги народа" в Раде. Сперва Ирма Крат снимала выступление "слуги народа" на камеру, а потом решила ударить его кулаком. Никита Потураев заблокировал этот удар, после чего Ирма Крат решила "пустить в ход" свою сумочку.

Также Фокус рассказывал, что Ирма Крат объяснила нападение на Потураева в Раде. По словам активистки, она избила нардепа от "Слуги народа" из-за открытия рынка земли в Украине. Ирма Крат также рассказала, что могла избить на улице заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, но решила "пощадить" его.