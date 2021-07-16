Бійка в Раді: "слугу народу" вдарили кулаком в обличчя перед камерами (фото)

Конфлікт між нардепами тягнеться вже не перший місяць. Раніше Вадим Івченко звинуватив Миколу Сольского в причетності до рейдерських схем із захоплення земельних ділянок.

У пʼятницю, 16 липня, в залі Верховної Ради сталася бійка між нардепами від "Батьківщини" Вадимом Івченком та "слугою народу" Миколою Сольським, повідомляє Телеграф.

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За даними журналістів, парламентарій від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вдарив нардепа від президентської "Слуги народу" Миколу Сольского.

Причина бійки в залі Верховної Ради не повідомляється, а власне народні депутати не коментували інцидент.

Як зазначає ЗМІ, конфлікт між народними депутатами тягнеться вже не перший місяць. Раніше нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко оприлюднив рейдерські схеми із захоплення земельних ділянок, до яких, за його словами, причетні його колеги по Верховній Раді. Один із фігурантів схем — глава аграрного комітету і нардеп від "Слуги народу" Микола Сольський.

Власне парламентар спростовував свою причетність до рейдерських схем.

На опублікованих кадрах видно, як Вадим Івченко вдарив кулаком в обличчя Миколі Сольському, після чого їх почали розбороняти інші депутати. Через якийсь час парламентарії потиснули один одному руки і розійшлися по своїх місцях.

[ + – ] Бійка Івченка та Сольского [ + – ] Бійка Івченка та Сольского [ + – ] Бійка Івченка та Сольского [ + – ] Бійка Івченка та Сольского [ + – ] Бійка Івченка та Сольского

Раніше Фокус повідомляв, що активістка напала на нардепа від "Слуги народу" в Раді. Спершу Ірма Крат знімала виступ "слуги народу" на камеру, а потім вирішила вдарити його кулаком. Микита Потураєв заблокував цей удар, після чого Ірма Крат вирішила "пустити в хід" свою сумочку.

Також Фокус розповідав, що Ірма Крат пояснила напад на Потураєва в Раді. За словами активістки, вона побила нардепа від "Слуги народу" через відкриття ринку землі в Україні. Ірма Крат також розповіла, що могла побити на вулиці заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, але вирішила "пощадити" його.