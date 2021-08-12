"Бий своїх, щоб чужі боялися": поліцейські влаштували бійку під Києвом (відео)

Деякі патрульні спостерігали за бійкою своїх колег і не поспішали їх розбороняти. Пресслужба поліції Білої Церкви "розбирання" підлеглих не коментувала.

У Білій Церкві на камеру зняли бійку двох поліцейських біля патрульного автомобіля. Відеоролик із бійкою копів опублікували на Youtube.

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Повідомляється, що інцидент стався в середу, 11 серпня.

Двоє поліцейських вирішили з'ясувати стосунки із застосуванням фізичної сили, а за бійкою копів біля патрульного автомобіля спостерігали їхні колеги по службі.

Кілька присутніх поліцейських намагалися розтягнути забіяк у різні боки, а інші копи просто спостерігали за тим, що відбувається. Зрештою очевидцям бійки все ж вдалося розборонити забіяк-правоохоронців. Пресслужба патрульної поліції Білої Церкви офіційно інцидент не коментувала.

[ + – ] Бійка поліцейських у Білій Церкві

Під відеороликом користувачі почали жартувати над поліцейськими, які влаштували бійку в Білій Церкві. Деякі коментатори припустили, що копи за допомогою кулаків сперечалися, кому дістанеться посада начальника, а інші помітили, що правоохоронці примудрилися пошкодити службовий автомобіль.

"Бий своїх, щоб чужі боялися", "Понабирали за оголошенням", "У них пістолетів немає, що вони кулаками махають?", "На це можна дивитися вічно", "Кожному по статті і термін", "Ще й службовий автомобіль пошкодили... нехлюї", "Дуже згуртований колектив. Згуртувалися до неможливості", "Кому дзвонити, коли поліція б'є поліцію?", "За посаду начальника сперечаються... Місце вакантне...", "А колега на багажнику вже хуліганку на обох оформляє", — написали користувачі в коментарях під відеороликом.

[ + – ] Поліцейські влаштували бійку в Білій Церкві

[ + – ] Поліцейські влаштували бійку в Білій Церкві

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві напали на паркувального інспектора. Інцидент стався в середу, 11 серпня, біля магазину зброї "Ібіс" на бульварі Лесі Українки. Співробітник магазину зброї "Ібіс" розпорошив газовий балончик на інспектора, який був змушений у відповідь використовувати засоби захисту.

Також Фокус розповідав, що "слугу народу" вдарили в обличчя в залі Ради. Бійка сталася між нардепами від "Батьківщини" Вадимом Івченком та "слугою народу" Миколою Сольським.