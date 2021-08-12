У Києві співробітник магазина "Ібіс" напав на інспектора: Кличко вимагає розслідування (відео)

Влада Києва неодноразово отримувала скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке пропускає автомобілі на пішохідну зону, демонтуючи антипаркувальні стовпи.

Біля магазину "Ібіс" у Києві сталася бійка за участю паркувального інспектора і співробітників торгової точки. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram.

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Як повідомив міський голова, інцидент стався в середу, 11 серпня, біля магазину зброї "Ібіс" на бульварі Лесі Українки. Інспектор помітив, що з двох сторін пішохідної зони біля магазину актипаркувальні стовпи обладнані замками і можуть спокійно вийматися з асфальту.

"У цей час з "Ібіса" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використовувати засіб індивідуального захисту — газовий балончик, який входить в комплект його спорядження", — стверджує Кличко.

За словами мера Києва, влада столиці неодноразово отримувала скарги на керівництво мережі збройових магазинів, яке пропускає деякі автомобілі на пішохідну зону, через що на бульварі Лесі Українки чергують інспектори.

Віталій Кличко заявив, що керівництво магазину зброї "перейшло кордон", застосувавши силу фізичну силу до інспектора під час виконання службових обов'язків.

Мер Києва очікує від поліції оперативного розслідування інциденту з паркувальним інспектором біля магазину "Ібіс".

Керівництво мережі збройових магазинів "Ібіс" у соціальних мережах не коментував вчорашню бійку інспектора та співробітників із використанням газових балончиків на бульварі Лесі Українки.

[ + – ] Інцидент біля магазину зброї "Ібіс"

Віталій Кличко у своїй публікації вказав, що нападником на інспектора був власник мережі збройових магазинів. На порталі Opendatabot сказано, що власником і директором мережі збройових магазинів "Ібіс" є Грунскіс Ромас Пранович, який, зі свого боку, є помічником нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії.

[ + – ] Власник і директор мережі збройових магазинів "Ібіс" Ромас Грунскіс

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах байкери напали на молоду пару. Причиною нападу, за словами постраждалої дівчини, стало те, що вони обігнали байкерську колону на машині — і це не сподобалося учасникам заїзду. Байкери також пошкодили автомобіль молодої пари, після чого поїхали з місця НП.

Також Фокус розповідав, що під Житомиром невідомі побили і пограбували депутата від "Слуги народу". Це вже другий напад на депутата Андрія Недашковського з початку року. Троє невідомих чекали депутата від "Слуги народу" біля місцевої школи, а після нападу відібрали сумку з документами.