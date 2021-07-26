Під Житомиром невідомі побили і пограбували депутата від "Слуги народу"

Це вже другий напад на депутата Андрія Недашковського з початку року. Винуватців вдалося затримати, наразі вони дають свідчення.

У місті Коростень Житомирської області напали на депутата місцевої міськради від партії "Слуга народу", його побили і пограбували. Жертвою нападу став Андрій Недашковський. Про інцидент повідомили в офіційному Telegram-каналі політсили.

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Згідно з повідомленням, напад стався в суботу, 24 липня 2021 року. Троє невідомих молодих людей перехопили Андрія Недашковського і його дружину по дорозі додому біля місцевої школи.

"Йому нанесли тілесних ушкоджень і відібрали сумку з документами і грошима. При цьому молоді люди прямо сказали, що очікували саме Андрія Недашковського. Отже, цей нахабний напад прямо пов'язаний з депутатською діяльністю нашого колеги", — йдеться в повідомленні.

Там зазначається, що молоді люди, які "по гарячих слідах" напали на депутата, були затримані і наразі вони дають свідчення.

Недашковський звернувся в лікарню, у нього діагностували черепно-мозкову травму, численні садна і забиті місця.

Голова Житомирської обласної організації партії "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко закликав провести ретельне розслідування нападу, встановити всіх причетних та замовників і залучити їх до відповідальності.

Зазначимо, що це вже другий напад на Недашковського за 2021 рік.

"Такий збіг може свідчити тільки про одне: когось категорично не влаштовує принципова позиція фракції "Слуги народу" в міській раді", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, вперше на Недашковського напали 30 березня 2021 року. Двоє невідомих у масках бризнули йому в обличчя з газового балончика і спробували побити.

Сам Недашковський тоді заявив, що напад пов'язаний з принциповою позицією депутатів Коростенської міськради від "Слуги народу" щодо вирішення проблеми вивезення сміття в місті.