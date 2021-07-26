Под Житомиром неизвестные избили и ограбили депутата от "Слуги народа"

Это уже второе нападение на депутата Андрея Недашковского с начала года. Виновников удалось задержать, сейчас они дают показания.

В городе Коростень Житомирской области напали на депутата местного горсовета от партии "Слуга народа", его избили и ограбили. Жертвой нападения стал Андрей Недашковский. Об инциденте сообщили в официальном Telegram-канале политсилы.

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Согласно сообщению, нападение произошло в субботу, 24 июля 2021 года. Трое неизвестных молодых людей перехватили Андрея Недашковского и его жену по пути домой возле местной школы.

"Ему нанесли телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами. При этом молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Итак, этот наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "по горячим следам" напавшие на депутата молодые люди были задержаны и сейчас они дают показания.

Недашковский обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и ушибы.

Глава Житомирской областной организации партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко призвал провести тщательное расследование нападения, установить всех причастных и заказчиков и привлечь их к ответственности.

Отметим, что это уже второе нападение на Недашковского за 2021 год.

"Такое совпадение может свидетельствовать только об одном: кого-то категорически не устраивает принципиальная позиция фракции "Слуги народа" в городском совете", — говорится в заявлении.

Напомним, первый раз на Недашковского напали 30 марта 2021 года. Двое неизвестных в масках брызнули ему в лицо из газового баллончика и попытались избить.

Сам Недашковский тогда заявил, что нападение связано с принципиальной позицией депутатов Коростенского горсовета от "Слуги народа" по проблеме вывоза мусора в городе.