"Побили й розтрощили машину". У Черкасах байкери напали на молоду пару (відео бійки)

Причиною нападу, за словами потерпілої, стало те, що вони обігнали байкерську колону на машині — і це не сподобалося учасникам заїзду.

У центрі Черкас проходить щорічний захід "Мотопробіг єдності України". Під час заїзду колону байкерів обігнала молода пара на машині — після чого на молодих людей напали. Про це повідомляє місцеве видання "Про все" з посиланням на Telegram-канал.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Публікацію опублікували від імені постраждалої дівчини. За її словами, вони їхали вулицею Смілянська, де перебувала колона байкерів. Вони перебудувались перед ними, і мотоциклістам це не сподобалося. Як стверджує потерпіла, "вони відразу почали зганяти нас вигукуючи мати всілякі, харкали на машину, били машину ногами та ланцюгами".

Після цього молода пара використовувала перцеві балончики, щоб захиститися від нападників. Відірвавшись від байкерів, вони викликали поліцію.

"Ми відірвалися, викликали поліцію і як тільки зібралися писати протокол, байкери почали їхати в бік Соснівки, побачили нас, показали пальцем і швидко налетіли", — стверджує потерпіла.

Дівчина додала, що в обох діагностували струс головного мозку, до того ж у хлопця болять ребра і нирки. На відео видно, що байкери тягли дівчину по асфальту за волосся, а на її хлопця напало відразу кілька чоловіків. Вони також розбили скло на машині, після чого поїхали.

За словами побитої дівчини, зараз байкери намагаються спаплюжити всю історію, оскільки їм загрожує звинувачення за трьома кримінальними статтями.

[ + – ] Відео побиття

На момент написання новини в Нацполіціі не коментували подію.

Нагадаємо, під Житомиром невідомі побили та пограбували депутата від "Слуги народу" Андрія Недашковського.

Раніше в київському метро праворадикали напали на прихильників анархіста Олексія Боленкова з Білорусі.