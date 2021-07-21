У київському метро сталася бійка між праворадикалами і прихильниками анархіста Боленкова (відео)

Молоді люди використовували газові балончики, через що пасажири змушені були прикривати обличчя і йти. Поліція почала розслідування.

У середу, 21 липня, у київському метро на станції "Хрещатик" сталася бійка між націоналістами і прихильниками білоруського активіста лівих поглядів Олексія Боленкова, у якого в цей день проходило засідання суду у справі про його депортацію з країни. Про це на своєму каналі в Telegram заявив лідер праворадикальної організації "C14" Євген Карась.

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"Козацьке свято! Збірна ЛГБТ, анархістів і ліворадикалів влаштувала бійку з націоналістами, які їхали на суд", — написав Карась.

На записах, які зʼявилися в мережі, видно, як молоді люди конфліктують перед вагоном метро, при цьому хто на кого напав першим — незрозуміло. На місці учасники зіткнення використовували газовий балон, через що люди поруч з вагоном і усередині нього були змушені прикривати обличчя і відходити в бік.

ГУ Нацполіції в Києві вже повідомило про те, що почалося розслідування за фактом подій у метро за статтею "хуліганство". Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

За даними видання "Укрінформ", напередодні праворадикали вже атакували прихильників Боленкова під стінами Шостого апеляційного адміністративного суду, де розглядалася апеляція на рішення суду першої інстанції про депортацію Боленкова. В цей день, до слова, газовим балончиком заляпали особа редактору журналу "Спільне" Тарасу Білоусу.

У середу ж під судом був присутній Євген Карась. Між ним і журналістами стався конфлікт, у результаті якого, як видно на відео, один з журналістів — фотокореспондент "Букв" Олександр Кужельний — заявив про те, що прихильники організації "С14" застосували до нього насильство.

Після всього цього зʼявилися повідомлення про те, що апеляційний суд вирішив задовольнити клопотання адвокатів Боленкова — не депортувати його з України. Рішення суду першої інстанції було визнано незаконним.

Хто такий Олексій Боленков?

Олексій Боленков сповідує ліві погляди. Брав участь у подіях Революції Гідності в Україні і називає себе анархістом. У Білорусі його може чекати кримінальне переслідування в справі про підпал посольства Росії в Мінську у 2010 році.

Як пише "Радіо Свобода", вранці 21 квітня в квартиру Боленкова прийшли співробітники поліції з постановою про обшук. У матеріалі йдеться, що співробітник поліції передав йому ухвалу, з якої випливає, що він винен у підпалі вежі мобільного звʼязку в Києві, який стався в грудні 2019 року.

Потім прийшли співробітники Служби безпеки України і повідомили Боленкову, що його чекає депортація.

"Нібито я загрожую національній безпеці України", — цитує видання чоловіка.

Пізніше суд першої інстанції визнав законним рішення СБУ про депортацію.

Нагадаємо, не так давно бійка сталася в метро на станції "Арсенальна". Конфлікт стався між двома пасажирами, один з яких відмовлявся надягати захисну маску. Рознімати пасажирів довелося тендітній черговій. Ковід-дисидент у результаті надів маску, а обох учасників забрали в кімнату поліції.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в київському метрополітені чоловік напав з ножем на поліцейського, який зробив йому зауваження про відсутність маски на обличчі. Його вдалося зупинити завдяки тому, що інший пасажир зробив попереджувальний постріл з травматичного пістолета.

Також ми повідомляли, що в Києві жінку без маски на обличчі виштовхали ногами з трамвая.