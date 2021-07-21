В киевском метро праворадикалы напали на сторонников анархиста Боленкова (видео)

Молодые люди использовали газовые баллончики, из-за чего пассажиры вынуждены были прикрывать лицо и уходить. Полиция начала расследование.

В среду, 21 июля, в киевском метро на станции "Крещатик" произошла драка между националистами и сторонниками белорусского активиста левых взглядов Алексея Боленкова, у которого в этот день проходило заседание суда по делу о его депортации из страны. Об этом на своем канале в Telegram заявил лидер праворадикальной организации "C14" Евгений Карась.

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"Казацкий праздник! Сборная ЛГБТ, анархистов и леворадикалов устроила драку с националистами, которые ехали на суд", — написал Карась.

На записях, которые появились в Сети, видно, как молодые люди конфликтуют перед вагоном метро, при этом кто на кого напал первым — неясно. На месте участники столкновения использовали газовый баллон, из-за чего люди рядом с вагоном и внутри него были вынуждены прикрывать лицо и отходить в сторону.

ГУ Нацполиции в Киеве уже сообщило о том, что началось расследование по факту событий в метро по статье "хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

По данным издания "Укринформ", накануне праворадикалы уже атаковали сторонников Боленкова под стенами Шестого апелляционного административного суда, где рассматривалась апелляция на решение суда первой инстанции о депортации Боленкова. В этот день, к слову, газовым баллончиком забрызгали лицо редактору журнала "Спільне" Тарасу Белоусу.

В среду же под судом присутствовал Евгений Карась. Между ним и журналистами произошел конфликт, в результате которого, как видно на видео, один из журналистов — фотокорреспондент "Букв" Александр Кужельный — заявил о том, что сторонники организации "С14" применили к нему насилие.

После всего этого появились сообщения о том, что апелляционный суд принял решение удовлетворить ходатайство адвокатов Боленкова — его не будут депортировать из Украины. Решение суда первой инстанции было признано незаконным.

Кто такой Алексей Боленков?

Алексей Боленков исповедует левые взгляды. Принимал участие в событиях Революции Достоинства в Украине и называет себя анархистом. В Беларуси его может ждать уголовное преследование в деле о поджоге посольства России в Минске в 2010 году.

Как пишет "Радио Свобода", утром 21 апреля в квартиру Боленкова пришли сотрудники полиции с постановлением об обыске. В материале говорится, что сотрудник полиции передал ему постановление, из которого следует, что он виновен в поджоге башни мобильной связи в Киеве, который произошел в декабре 2019 года.

Затем пришли сотрудники Службы безопасности Украины и сообщили Боленкову, что его ожидает депортация.

"Якобы я угрожаю национальной безопасности Украины", — цитирует издание мужчину.

Позже суд первой инстанции признал законным решение СБУ о депортации.

Напомним, не так давно драка случилась в метро на станции "Арсенальная". Конфликт произошел между двумя пассажирами, один из которых отказывался надевать защитную маску. Разнимать пассажиров пришлось хрупкой дежурной. Ковид-диссидент в итоге надел маску, а обоих участников забрали в комнату полиции.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в киевском метрополитене мужчина напал с ножом на полицейского, который сделал ему замечание об отсутствии маски на лице. Его удалось остановить благодаря тому, что другой пассажир сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета.

Также мы сообщали, что в Киеве женщину без маски на лице вытолкали ногами из трамвая.