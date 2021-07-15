Я его не отпущу! В метро Киева ковид-диссиденту сломали очки и заставили надеть маску (видео)

Разнимать пассажиров пришлось хрупкой дежурной. Ковид-диссидент в итоге надел маску, а обоих участников забрали в комнату полиции.

На станции метро "Арсенальная" в Киеве произошла драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стал отказ одного из них надеть медицинскую маску. Об этом сообщает журналист Фокуса с места событий.

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Драка между пассажирами началась еще в вагоне поезда. Когда состав прибыл на станцию, мужчины сперва обменялись словесными оскорблениями, а после снова сцепились друг с другом. Их растащили и пытались успокоить другие пассажиры метрополитена с дежурной по станции.

По словам мужчины без маски, в ходе драки ему сломали очки. В конце потасовки один из свидетелей инцидента дал ему средство индивидуальной защиты, которое тот все же надел.

Зачинщик драки кричал, что "не отпустит" мужчину без маски и заявлял, что "будет идти следом за ним".

Полицейский появился на месте событий через несколько минут после начала потасовки. Он задержал обоих участников драки и доставил их в комнату полиции.

[ + – ] Драка на станции метро Арсенальная в Киеве

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в киевском метрополитене мужчина напал с ножом на полицейского, который сделал ему замечание об отсутствии маски на лице. Его удалось остановить благодаря тому, что другой пассажир сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета.

Также мы сообщали, что в Киеве женщину без маски на лице вытолкали ногами из трамвая.