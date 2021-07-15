Я його не відпущу! У метро Києва ковід-дисиденту зламали окуляри та змусили вдягти маску (відео)

Розбороняти пасажирів довелося тендітній черговій. Ковід-дисидент зрештою вдягнув маску, а обох учасників забрали в кімнату поліції.

На станції метро "Арсенальна" в Києві сталася бійка між двома пасажирами. Причиною конфлікту стала відмова одного з них вдягти медичну маску. Про це повідомляє журналіст Фокуса з місця подій.

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Бійка між пасажирами почалася ще у вагоні поїзда. Коли потяг прибув на станцію, чоловіки спершу обмінялися словесними образами, а після знову зчепилися один з одним. Їх розтягнули і намагалися заспокоїти інші пасажири метрополітену з черговою по станції.

За словами чоловіка без маски, під час бійки йому зламали окуляри. Наприкінці бійки один зі свідків інциденту дав йому засіб індивідуального захисту, який той все ж одягнув.

Ініціатор бійки кричав, що "не відпустить" чоловіка без маски і заявляв, що "буде йти слідом за ним".

Поліцейський з'явився на місці подій через кілька хвилин після початку бійки. Він затримав обох учасників бійки і доставив їх у кімнату поліції.

[ + – ] Бійка на станції метро Арсенальна у Києві

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в київському метрополітені чоловік напав із ножем на поліцейського, який зробив йому зауваження про відсутність маски на обличчі. Його вдалося зупинити завдяки тому, що інший пасажир зробив попереджувальний постріл із травматичного пістолета.

Також ми повідомляли, що в Києві жінку без маски на обличчі виштовхали ногами з трамвая.