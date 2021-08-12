В Киеве сотрудник магазина "Ибис" напал на инспектора: Кличко требует расследования (видео)

Власти Киева неоднократно получали жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое пропускает автомобили на пешеходную зону, демонтируя антипарковочные столбы.

Возле магазина "Ибис" в Киеве произошла потасовка с участием парковочного инспектора и сотрудников торговой точки. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

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Как сообщил городской голова, инцидент произошел в среду, 11 августа, возле оружейного магазина "Ибис" на бульваре Леси Украинки. Инспектор заметил, что с двух сторон пешеходной зоны возле магазина антипарковочные столбы оборудованы замками и могут спокойно выниматься из асфальта.

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты — газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", — утверждает Кличко.

По словам мэра Киева, власти столицы неоднократно получали жалобы на руководство сети оружейных магазинов, которое пропускает некоторые автомобили на пешеходную зону, из-за чего на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы.

Виталий Кличко заявил, что руководство оружейного магазина "перешло границу", применив силу физическую силу к инспектору во время выполнения служебных обязанностей.

Мэр Киева ожидает от полиции оперативного расследования инцидента с парковочным инспектором возле магазина "Ибис".

Руководство сети оружейных магазинов "Ибис" в социальных сетях не комментировало вчерашнюю потасовку инспектора и сотрудников с использованием газовых баллончиков на бульваре Леси Украинки.

[ + – ] Инцидент возле оружейного магазина "Ибис"

Виталий Кличко в своей публикации указал, что напавшим на инспектора был владелец сети оружейных магазинов. На портале Opendatabot сказано, что владельцем и директором сети оружейных магазинов "Ибис" является Грунскис Ромас Пранович, который, в свою очередь, является помощником нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии.

[ + – ] Владелец и директор сети оружейных магазинов "Ибис" Ромас Грунскис

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