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В Киеве сотрудник магазина "Ибис" напал на инспектора: Кличко требует расследования (видео)

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Сотрудники магазина "Ибис" напали на парковочного инспектора
На парковочного инспектора напали возле магазина "Ибис"

Власти Киева неоднократно получали жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое пропускает автомобили на пешеходную зону, демонтируя антипарковочные столбы.

Возле магазина "Ибис" в Киеве произошла потасовка с участием парковочного инспектора и сотрудников торговой точки. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

Как сообщил городской голова, инцидент произошел в среду, 11 августа, возле оружейного магазина "Ибис" на бульваре Леси Украинки. Инспектор заметил, что с двух сторон пешеходной зоны возле магазина антипарковочные столбы оборудованы замками и могут спокойно выниматься из асфальта.

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты — газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", — утверждает Кличко.

По словам мэра Киева, власти столицы неоднократно получали жалобы на руководство сети оружейных магазинов, которое пропускает некоторые автомобили на пешеходную зону, из-за чего на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы.

Виталий Кличко заявил, что руководство оружейного магазина "перешло границу", применив силу физическую силу к инспектору во время выполнения служебных обязанностей.

Мэр Киева ожидает от полиции оперативного расследования инцидента с парковочным инспектором возле магазина "Ибис".

Руководство сети оружейных магазинов "Ибис" в социальных сетях не комментировало вчерашнюю потасовку инспектора и сотрудников с использованием газовых баллончиков на бульваре Леси Украинки.

Инцидент возле оружейного магазина "Ибис"

Виталий Кличко в своей публикации указал, что напавшим на инспектора был владелец сети оружейных магазинов. На портале Opendatabot сказано, что владельцем и директором сети оружейных магазинов "Ибис" является Грунскис Ромас Пранович, который, в свою очередь, является помощником нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии.

Владелец сети "Ибис" Ромас Грунскис работает помощником нардепа Арахамии
Владелец и директор сети оружейных магазинов "Ибис" Ромас Грунскис

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