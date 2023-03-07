"Не потрібно на мене стрибати": військовий влаштував скандал на блокпості під Києвом (відео)

Машину, де їхав військовий, співробітники Нацполіції зупинили за порушення правил дорожнього руху. В результаті водій авто, який уже мав 24 штрафи, не показав поліцейському посвідчення водія, а чоловік у військовій формі вимагав викликати оперативників.

Related video

У вівторок, 7 березня, на в'їзді до Києва стався конфлікт між співробітниками Національної поліції та чоловіком у військовій формі. Відповідне відео опублікував Телеграм-канал "Реальний Київ".

На першому відеоролику співробітник Національної поліції штовхає у груди чоловіка у формі бійця Збройних сил України.

"Не треба на мене стрибати. Тримайте дистанцію", — каже поліцейський військовому.

Підписник, який на правах анонімності надіслав медіа ці відеокадри, стверджує, що чоловік у військовій формі щойно приїхав із однієї з найгарячіших точок на карті України — Бахмута.

Друге відео, яке опублікував Телеграм-канал, знято нагрудною камерою поліцейського.

На цих кадрах видно, як співробітники Нацполіції на блокпості зупиняють легковий автомобіль. Причина зупинки, за словами поліцейських, у тому, що водій перелаштовувався з ряду в ряд, не включивши поворотні вогні. Також водій авто, яким виявився одягнений у блакитну куртку чоловік, не пристебнувся ременем безпеки.

Конфлікт на блокпості: позиція поліцейських

Співробітники Нацполіції пояснили чоловікові причину зупинки та попросили пред'явити документи на автомобіль, посвідчення водія, а також паспорт. Водій легкового авто довго відмовлявся підкорятися вимогам поліцейських.

Спочатку він кілька разів питав причину зупинки, хоча поліцейські йому вже пояснили це. Потім чоловік захотів ознайомитись із документами правоохоронців. Після цього заявив, що має при собі лише паспорт в електронному додатку "Дія".

Після того, як співробітники поліції встановили особу водія авто, з'ясувалося, що чоловік вже має 24 штрафи за порушення правил дорожнього руху.

При цьому він продовжував розмовляти з представниками влади грубо: називав поліцейських "пацанами", звертався до них на "ти" і стверджував, що штрафи за порушення правил дорожнього руху існують лише для того, щоб "годувати" поліцейських.

Коли чоловік авто відкрив багажник, у ньому виявилася камуфляжна сумка. Співробітник Нацполіції попросив підійти власника речей та продемонструвати вміст сумки та кількох паперових пакетів. Виявилося, що всі ці речі належать чоловікові у військовій формі. Він відмовився пред'явити сумку для огляду. Також військовий вимагав викликати на блокпост оперативників.

Крім того, він підійшов упритул до поліцейського і сказав: "Якщо в мене зараз немає зброї, то ти думаєш, що зі мною можна так розмовляти?"

Після цього співробітник Нацполіції відштовхнув його і попросив дотримуватись дистанції.

Поліцейський штовхнув військового: реакція ЗСУ

Зі свого боку один із службовців ЗСУ, переглянувши відеоролик, зробив висновки, що закон порушили представники Нацполіції. За його словами, вони брутально поставилися до чоловіка у військовій формі, який "не побоявся зі зброєю в руках піти на фронт".

При цьому військовий визнав, що чоловік на відеокадрах, можливо, порушив правила дорожнього руху та адміністративний кодекс. Однак це могло стати приводом для поліцейських "ставитися до нього неповажно".

Нагадаємо, 14 лютого в Одесі військові жорстко поклали чоловіка на землю. Інцидент стався біля ринку "Привоз", чоловіка намагалися захопити за руки та ноги. Очевидці стверджують, що так проходив процес мобілізації, але є версія і про бійку з безхатьком.

Фокус також писав, що у серпні 2021 року поліцейські вчинили бійку під Києвом. Двоє поліцейських вирішили з'ясувати стосунки із застосуванням фізичної сили, а за бійкою копів біля патрульного автомобіля спостерігали їхні колеги по службі.