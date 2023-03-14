Оборона Києва: у столиці демонтують частину блокпостів, — КМВА (відео)

Деякі інженерні споруди, за словами голови адміністрації Сергія Попка, переведуть у "сплячий режим"

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Київська міська військова адміністрація спільно з Командуванням угруповання сил та засобів оборони Києва ухвалила рішення скоротити кількість інженерних загороджень у столиці. Таким чином, деякі захисні споруди демонтують, а частину з них переведуть в "сплячий режим". Про це розповів голова КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що системи захисту у Києві залишаться. Однак вони будуть удосконалені та замінені на новіші.

"Інженерні споруди, які й надалі мають виконувати свою функцію безпеки для столиці — залишатимуться. Але їх складові будуть удосконалені — непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, зміцнять бліндажі, упорядкують окопи", — сказав чиновник.

За його словами, блокпости в "сплячому режимі" приберуть із проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо, залишать у певних місцях, щоб у разі загрози швидко повернути у бойовий режим у найкоротші терміни. На таких інженерних загородженнях проведуть ревізію. Після цього влада займеться заміною чи відновленням непридатних елементів.

Системи інженерних загороджень у Києві, в яких немає потреби, демонтують: блокпости приберуть із проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовано бліндажі.

Сергій Попко пояснив, що таке рішення зробить Київ комфортнішим для мешканців. Це дозволить розвантажити дороги та вільніше пересуватися містом.

"Місто і надалі поступово ставатиме більш комфортним для цивільних жителів. Але повністю вся система оборонних інженерних загороджень, мабуть, зникне тільки після того, як ми переможемо", — сказав він.

Нагадаємо, 7 березня на блокпості під Києвом стався конфлікт між співробітниками Національної поліції та чоловіком у військовій формі. Машину, де їхав військовий, правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху.

23 лютого в КМВА розповіли, що провели навчання з оборони Києва у зв'язку з можливим новим масштабним наступом ЗС РФ. У місті встановили блокпости, спорудили перепони, які замаскували сітками та за допомогою "їжаків". Їх пообіцяли перевести в "сплячий" режим після закінчення заходів.