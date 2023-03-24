У Раді запропонували закріпити право на демобілізацію після 1,5 року служби під час воєнного стану

Нові законодавчі норми дозволяють звільнитися зі служби мобілізованим, якщо вони не мають наміру підписувати контракт.

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Законопроєкт №9142 передбачає право мобілізованим служити не більше 18 місяців, який фіксується з моменту призову. У Верховній Раді України 24 березня зареєстровано ініціативу нардепа Олексія Гончаренка.

У документі запропоновано встановити максимальний термін служби за призовом згідно з мобілізацією. Депутат від "Європейської солідарності" зазначив, що розроблено законопроєкт після численних звернень громадян стосовно запровадження змін.

Політик наголосив на важливості цього питання. З його слів, ситуацію з невизначеності конкретних термінів служби провокує погіршення морально-психологічного стану військових та їхніх родин. Це варто враховувати, оскільки після початку повномасштабного вторгнення першими без вагань прийшли в армію добровольці. Вони не мали наміру ухилятися від повісток та чесно виконали свій обов'язок.

Гончаренко закликав якнайшвидше розглянути цей законопроєкт, щоб відновити справедливість, яка утворилася після початку оголошення загальної мобілізації. Після демобілізації військовий матиме відстрочку від призову на п'ять років.

Фокус 23 березня повідомляв, що у парламенті запропонували скасувати пільги для військових після демобілізації. Йдеться про коти, які виплачуються після звільнення протягом 2-3 років. Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова пояснила, що сьогодні частина пільг не працюють через те, що бюджет не може їх компенсувати.

У січні Верховна Рада ухвалила закон, що надає цивільним особам статус учасника бойових дій. Йдеться про тих, хто з початку активної фази війни в Україні захищали країну як добровольці та не належали до складу офіційних військових формувань або відомств. Відповідний законопроєкт підтримали 310 депутатів.