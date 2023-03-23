"Грошей не вистачить": у Раді пропонують скасувати пільги для військових після демобілізації

Авторка ініціативи Галина Третьякова вважає, що систему підтримки ветеранів із використанням грошей держбюджету слід "трансформувати й актуалізувати".

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В Україні замість пільг можуть з'явитися спеціальні стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які виплачуватимуть протягом двох-трьох років. Про це в опублікованому 22 березня 2023 року інтерв'ю заявила нардепка та голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Парламентарка пояснила, що сьогодні частина пільг не працюють через те, що бюджет не може їх компенсувати.

"Існує велика проблема з довічними пільгами учасників бойових дій, які свого часу передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює", — розповіла Галина Третьякова.

За її словами, систему підтримки ветеранів, коли для цього використовують бюджетні кошти, необхідно реформувати, щоб вона відповідала потребам ветерана.

"Концепція пропонує наявні в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у 2-3-річну грошову стипендію/доплату до основного доходу", — зазначила голова комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Яким буде розмір стипендій

Галина Третьякова вважає, що розмір стипендій має залежати від:

посади військових під час війни;

терміну служби;

кількості виконаних бойових завдань

При цьому військових потрібно опитати про те, чого вони насамперед потребують після демобілізації, на яку підтримку та сервіс очікують. Йдеться про житло, державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя, реабілітацію, відпустку, сприяння держави у досягненні бійцями економічної незалежності.

Третьякова також розповіла, що після демобілізації учасники бойових дій зможуть претендувати щонайменше на 2-3 місяці оплачуваної відпустки за рахунок держави з доходом на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби.

"За оптимістичним сценарієм, через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою у демобілізованого військовослужбовця має бути робоче місце, дохід, стипендія від держави до основного доходу, медичний захист, житло, додаткова або часткова кваліфікація (за потреби)", — додала вона.

Нагадаємо, 10 січня 2023 року комітет з питань податкової політики підтримав за основу законопроєкти №8298 та №8299, якими пропонується запровадити податкові та митні пільги для промисловості та бізнесу під час воєнного стану. Метою законопроєктів є підтримка вітчизняної промисловості та бізнесу під час війни, а також підтримка закладів професійної (професійно-технічної) та професійної вищої освіти.

Також Фокус розповідав про плани уряду запровадити податок, усі надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України.