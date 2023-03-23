"Денег не хватит": в Раде предлагают отменить льготы для военных после демобилизации

Автор инициативы Галина Третьякова считает, что систему поддержки ветеранов с использованием денег госбюджета следует "трансформировать и актуализировать".

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В Украине вместо льгот могут появиться специальные стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые будут выплачиваться в течение двух-трех лет. Об этом в опубликованном 22 марта 2023 года интервью заявила нардеп и глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Парламентарий объяснила, что сегодня часть льгот не работают по причине того, что бюджет не может их компенсировать.

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает", — рассказала Галина Третьякова.

По ее словам, систему поддержки ветеранов, когда для этого используются бюджетные средства, необходимо реформировать, чтобы она отвечала потребностям ветерана.

"Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", — отметила глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Каким будет размер стипендий

Галина Третьякова считает, что размер стипендий должен зависеть от:

должности военных во время войны;

срока службы;

количества выполненных боевых задач.

При этом военных нужно опросить о том, в чем они в первую очередь нуждаются после демобилизации, какую поддержку и сервис ожидают. Речь идет о жилье, государственной финансовой поддержке на период адаптации к мирной жизни, реабилитации, отпуске, содействии государства в достижении бойцами экономической независимости.

Третьякова также рассказала, что после демобилизации участники боевых действий смогут претендовать по меньшей мере на 2-3 месяца оплачиваемого отпуска за счет государства с доходом на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы.

"По оптимистичному сценарию, через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой у демобилизованного военнослужащего должно быть рабочее место, доход, стипендия от государства к основному доходу, медицинская защита, жилье, дополнительная или частичная квалификация (при необходимости)", — добавила она.

Напомним, 10 января 2023 года комитет по вопросам налоговой политики поддержал за основу законопроекты #8298 и #8299, которыми предлагается ввести налоговые и таможенные льготы для промышленности и бизнеса во время военного положения. Целью законопроектов является поддержка отечественной промышленности и бизнеса во время войны, а также поддержка заведений профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.

Также Фокус рассказывал о планах правительства ввести налог, все поступления от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины.