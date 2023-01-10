В Украине разработали новые льготы для поддержки бизнеса во время войны: что изменится

Законопроекты предусматривают освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины, продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца военного положения, а также льготы по уплате единого налога для 4 группы ФЛП.

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Комитет по вопросам налоговой политики поддержал за основу законопроекты #8298 и #8299, которыми предлагается ввести налоговые и таможенные льготы для промышленности и бизнеса во время военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Целью законопроектов является поддержка отечественной промышленности и бизнеса во время войны, а также поддержка заведений профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования. Законопроекты, в частности, предусматривают:

освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины. Речь идет о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях раньше пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины;

освобождение оборудования от НДС и таможенной пошлины для профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для предприятий, для обеспечения образовательной деятельности;

особенности налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды на период военного положения;

освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях;

освобождение от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями;

продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца военного положения;

внесение электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, не подлежащим налогообложению;

освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины.

Отмечается, что принятие этих законопроектов увеличит эффективность применения таможенного и налогового законодательства, будет способствовать эффективному, бесперебойному и надлежащему функционированию экономики и промышленности во время войны, обеспечит ценовую доступность и поставки критически важного оборудования.

Тем временем Министерство финансов разработало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны. Так, налоговые льготы для бизнеса предлагается отменить не позднее 1 июля 2023 года. Это касается следующих льгот:

возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода;

возможности для ФЛП I и II групп не платить единый налог;

моратория на проведение документальных проверок;

отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций);

отсутствие штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины. Еще Фокус писал, что в Верховной раде появился законопроект, который предусматривает передачу банкам функции налоговых агентов предпринимателей-физлиц третьей группы.