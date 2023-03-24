В Раде предложили закрепить право на демобилизацию после 1,5 лет службы во время военного положения

Новые законодательные нормы позволяют уволиться со службы мобилизованным, если они не намерены подписывать контракт.

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Законопроект №9142 предусматривает право мобилизованным служить не более 18 месяцев, фиксируемого с момента призыва. В Верховной Раде Украины 24 марта зарегистрирована инициатива нардепа Алексея Гончаренко.

В документе предложено установить максимальный срок службы по призыву в соответствии с мобилизацией. Депутат от "Европейской солидарности" отметил, что разработан законопроект после многочисленных обращений граждан о введении изменений.

Политик отметил важность этого вопроса. По его словам, ситуацию по неопределенности конкретных сроков службы провоцирует ухудшение морально-психологического состояния военных и их семей. Это следует учитывать, поскольку после начала полномасштабного вторжения первыми без колебаний пришли в армию добровольцы. Они не собирались уклоняться от повесток и честно исполнили свой долг.

Гончаренко призвал как можно быстрее рассмотреть этот законопроект, чтобы восстановить справедливость, образовавшуюся после начала объявления всеобщей мобилизации. После демобилизации бывший военный получит отсрочку от призыва на пять лет.

Фокус 23 марта сообщал, что в парламенте было предложено отменить льготы для военных после демобилизации. Речь идет о кошках, которые выплачиваются после увольнения в течение 2-3 лет. Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова пояснила, что сегодня часть льгот не работают из-за того, что бюджет не может их компенсировать.

В январе Верховная Рада приняла закон, предоставляющий гражданским лицам статус участника боевых действий. Речь идет о тех, кто с начала активной фазы войны в Украине защищали страну как добровольцы и не входили в состав официальных военных формирований или ведомств. Соответствующий законопроект поддержали 310 депутатов.