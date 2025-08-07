Віктор Павлік зворушив словами про сина, який помер від важкої хвороби (фото)

Український співак Віктор Павлік у п'яту річницю смерті свого сина Павла опублікував зворушливий пост у соцмережах. Хлопець помер у віці 21 року від онкологічного захворювання.

7 серпня відомий український виконавець Віктор Павлік вшанував пам'ять сина Павла, який пішов з життя рівно п'ять років тому. У своєму Instagram артист написав: "Сьогодні 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було всього 21. Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня".

До публікації співак додав кілька архівних фото та відео з сином, на яких хлопець показаний у різні періоди життя — від дитинства до юнацьких років. На деяких кадрах маленький Павло виходить на сцену разом зі своїм зірковим батьком.

Історія Павла

Павло народився в третьому шлюбі артиста з Ларисою Созаєвою, який тривав близько 18 років. Проблеми зі здоров’ям у нього почалися у жовтні 2018 року, коли юнакові діагностували саркому — рак хребців. Хвороба розвивалася стрімко: спочатку почали німіти ноги, а згодом відмовили повністю.

Протягом двох років хлопець проходив інтенсивне лікування — близько 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії. Попри все, постійне спостереження лікарів, стан Павла не покращувався. З травня 2020 року йому ставало дедалі гірше.

У червні того ж року молодий чоловік прийняв рішення припинити лікування, пояснивши, що хоче дати можливість своєму організму відновитися після агресивних препаратів і самостійно спробувати боротися з недугою.

Наприкінці липня Павло потрапив до лікарні, а вже 7 серпня його мама Лариса Созаєва повідомила про смерть сина.

Віктор Павлік неодноразово говорив про те, як важко переживає втрату сина, і щороку вшановує його пам'ять у соцмережах.

