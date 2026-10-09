Жена Виктора Павлика показала квартиру, которую купила для 5-летнего сына (видео)

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, недавно приобрела квартиру для их 5-летнего сына Михасика. Теперь в ней начинают делать ремонт.

Все этапы ремонта в квартире — Екатерина будет показывать в соцсетях. Репяхова поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram (repyahovakate).

Как выглядит квартира сына Павлика и Репяховой

Как рассказала супруга певца, сейчас начался ремонт в квартире, которую она с мужем приобрела для Михасика. В будущем жилье планируют сдавать в аренду, пока мальчик маленький.

"Сейчас я за 3 секунды докажу, что я очень большой оптимист в жизни. Мы начали ремонт в квартире Михасика. Теперь будут ещё и небольшие хроники ремонта", — отметила Репяхова.

Ранее Екатерина заявила, что квартира для сына — это была её мечта. По словам блогерши, старт Михасика — это ответственность самой Репяховой и Павлика. Поэтому они решили купить жильё на будущее.

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У сына Павлика есть диагноз

Ранее сообщалось, что у сына Екатерины Репяховой и Виктора Павлика наблюдается задержка речевого развития. В связи с этим семья решила обратиться к врачам.

Так, врач поставила Михасику диагноз "задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями". Мальчик не катается ни на велосипеде, ни на самокате. Кроме того, у него диагностирован синдром неуклюжего ребенка.

В то же время, по словам Екатерины, Михасик — перспективный ребенок, и врач утверждает, что он заговорит в будущем.

В настоящее время жена певца активно делится в соцсетях успехами мальчика. Михасик уже начал произносить первые слова, и Екатерина невероятно гордится сыном.

Виктор Павлик с женой и сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Репяхова откровенно рассказала о перенесенных пластических операциях. Впервые она решила изменить внешность в 28 лет. Сначала блогерша выровняла зубы, а затем изменила форму носа и подбородка.

Также супруга Виктора Павлика поделилась с поклонниками историей знакомства с певцом, с которым у неё разница в возрасте около 30 лет.

Кроме того, в сети распространялась фейковая новость о смерти Виктора Павлика. Его жена Екатерина Репяхова отреагировала на негативные слухи.