Жена Виктора Павлика показала квартиру, которую купила для 5-летнего сына (видео)
Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, недавно приобрела квартиру для их 5-летнего сына Михасика. Теперь в ней начинают делать ремонт.
Все этапы ремонта в квартире — Екатерина будет показывать в соцсетях. Репяхова поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram (repyahovakate).
Как выглядит квартира сына Павлика и Репяховой
Как рассказала супруга певца, сейчас начался ремонт в квартире, которую она с мужем приобрела для Михасика. В будущем жилье планируют сдавать в аренду, пока мальчик маленький.
"Сейчас я за 3 секунды докажу, что я очень большой оптимист в жизни. Мы начали ремонт в квартире Михасика. Теперь будут ещё и небольшие хроники ремонта", — отметила Репяхова.
Ранее Екатерина заявила, что квартира для сына — это была её мечта. По словам блогерши, старт Михасика — это ответственность самой Репяховой и Павлика. Поэтому они решили купить жильё на будущее.
У сына Павлика есть диагноз
Ранее сообщалось, что у сына Екатерины Репяховой и Виктора Павлика наблюдается задержка речевого развития. В связи с этим семья решила обратиться к врачам.
Так, врач поставила Михасику диагноз "задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями". Мальчик не катается ни на велосипеде, ни на самокате. Кроме того, у него диагностирован синдром неуклюжего ребенка.
В то же время, по словам Екатерины, Михасик — перспективный ребенок, и врач утверждает, что он заговорит в будущем.
В настоящее время жена певца активно делится в соцсетях успехами мальчика. Михасик уже начал произносить первые слова, и Екатерина невероятно гордится сыном.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Екатерина Репяхова откровенно рассказала о перенесенных пластических операциях. Впервые она решила изменить внешность в 28 лет. Сначала блогерша выровняла зубы, а затем изменила форму носа и подбородка.
- Также супруга Виктора Павлика поделилась с поклонниками историей знакомства с певцом, с которым у неё разница в возрасте около 30 лет.
Кроме того, в сети распространялась фейковая новость о смерти Виктора Павлика. Его жена Екатерина Репяхова отреагировала на негативные слухи.