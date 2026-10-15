У Віктора Павліка сталася кровотеча після операції: у якому стані співак (фото)

Катерина Репяхова після новин про ускладнення після стоматологічної операції у Віктора Павліка повідомила, що зрештою кровотечу вдалося зупинити.

За словами дружини артиста, йому наклали шви. Тепер блогерка задається питання, чи професійно вчинили лікарі, що їхні дії призвели до таких наслідків.

Віктор Павлік переніс операцію

"Урок на все життя", — написала Катерина в Insta-сторіс.

Напередодні Павлік переніс стоматологічну операцію, проте стоматологи не уточнили, чи пацієнт приймає якісь ліки на постійній основі. А співак якраз вживає препарат, який впливає на згортання крові, після операції на серці.

"Питання до лікарів, особливо стоматологів-хірургів. Чи зобовʼязаний лікар перед хірургічним втручанням зібрати анамнез пацієнта? Зокрема, чи повинен він запитати про попередні операції, хронічні захворювання та препарати, які пацієнт приймає на постійній основі? Чи є це обовʼязковою частиною передопераційної підготовки, чи відповідальність за повідомлення цієї інформації лежить виключно на пацієнтові?", — запитала дружина співака.

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Дружина Віктора Павліка розповіла про його стан Фото: Instagram

Згодом Катерина повідомила, що Віктору Павліку наклали шви, з ним усе добре.

Віктору Павліку наклали шви Фото: Instagram

"Тільки гематоми сильні", — написала блогерка, подякувавши лікарям за роботу, а підписникам — за підтримку.

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Крім того, дружина співака розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня.