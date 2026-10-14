"Почалася кровотеча": у Віктора Павліка сталося ускладнення після операції

У 60-річного українського співака Віктора Павліка почалася сильна кровотеча після хірургічного втручання. Артисту провели складне стоматологічне хірургічне втручання.

Дружина співака – Катерина Репяхова – розповіла шокуючі подробиці про стан чоловіка. Про це блогерка повідомила в Instagram-stories (repyahovakate).

Павліку недбало зробили операцію

За словами Катерини, напередодні її коханому провели складне стоматологічне хірургічне втручання. Як з'ясувалося, лікарі не уточнили, що в артиста штучний клапан серця і він постійно приймає препарат, який впливає на згортання крові.

"Спочатку думала нічого не розповідати, але я дуже схвильована. Чоловікові провели складне стоматологічне хірургічне втручання. І, як з'ясувалося, лікарі не уточнили, що в нього штучний клапан серця і він пожиттєво приймає варфарин — препарат, який впливає на згортання крові", — розповіла Репяхова.

Видео дня

У результаті вночі у Павліка почалася кровотеча, яка не зупинялася. Співак прокинувся з повним ротом крові і його дружина неабияк налякалась.

"Почалася кровотеча, прокинувся з повним ротом крові і надалі не припинялася. Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто. Хоч би надалі все було добре", — зазначила блогерка.

Репяхова наголосила, що це вже друга операція у Павліка на тому самому місці, оскільки перший імплант тріснув. Таким чином, цього разу довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати його.

У Віктора Павліка сталася кровотеча Фото: Instagram

Складна операція на серці Павліка

У 2024 році дружина співака повідомила, що він потрапив до лікарні з проблемами на серці. Артисту була необхідна термінова операція.

Саме хірургічне втручання тривало чотири години. Однак під час операції у Павліка сталася зупинка серця на пів години. Тоді його під'єднали до апарату штучного кровообігу та ШВЛ. Музикант два дні перебував у реанімації.

На щастя, все обійшлось. Після цього співак проходив реабілітацію у санаторії на Закарпатті.

Віктор Павлік переніс складну операцію на серці Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, нещодавно придбала квартиру для їхнього 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочинають ремонт.

Також Репяхова відверто розповіла про перенесені пластичні операції. Вперше вона вирішила змінити зовнішність у 28 років.

Крім того, дружина Віктора Павліка розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня. У момент вибуху вона разом з родиною була вдома, а удар був просто в сусідній житловий комплекс.