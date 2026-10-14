"Началось кровотечение": у Виктора Павлика возникли осложнения после операции

У 60-летнего украинского певца Виктора Павлика началось сильное кровотечение после хирургического вмешательства. Артисту провели сложное стоматологическое хирургическое вмешательство.

Жена певца — Екатерина Репяхова — рассказала шокирующие подробности о состоянии мужа. Об этом блогерша сообщила в Instagram-stories (repyahovakate).

Павлику сделали операцию

По словам Екатерины, накануне её возлюбленному провели сложное стоматологическое хирургическое вмешательство. Как выяснилось, врачи не уточнили, что у артиста искусственный клапан сердца и он постоянно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови.

"Сначала думала ничего не рассказывать, но я очень взволнована. Мужу провели сложное стоматологическое хирургическое вмешательство. И, как выяснилось, врачи не уточнили, что у него искусственный клапан сердца и он пожизненно принимает варфарин — препарат, влияющий на свертываемость крови", — рассказала Репяхова.

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В результате ночью у Павлика началось кровотечение, которое не прекращалось. Певец проснулся с ртом, полным крови, и его жена сильно испугалась.

"Началось кровотечение, я проснулась с ртом, полным крови, и кровотечение не прекращалось. Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проверила всё сразу лично. Хотя бы в дальнейшем всё было хорошо", — отметила блогерша.

Репяхова подчеркнула, что это уже вторая операция у Павлика в том же месте, поскольку первый имплантат треснул. Таким образом, на этот раз пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплантат.

У Виктора Павлика случилось кровотечение Фото: Instagram

Сложная операция на сердце Павлика

В 2024 году жена певца сообщила, что он попал в больницу с проблемами с сердцем. Артисту потребовалась срочная операция.

Само хирургическое вмешательство длилось четыре часа. Однако во время операции у Павлика на полчаса остановилось сердце. Тогда его подключили к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ. Музыкант два дня пробыл в реанимации.

К счастью, всё обошлось. После этого певец проходил реабилитацию в санатории в Закарпатье.

Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце Фото: Instagram

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