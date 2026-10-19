У відомого українського режисера знайшли рак: терміново треба оперувати

В українського режисера Олексія Комаровського виявили рак шкіри. Хвороба поширилась на обличчі, і тепер на чоловіка чекає операція.

Про захворювання Комаровський повідомив на своїй сторінці в Instagram (aleks_komarovskyi). У коментарях під дописом режисера підтримали підписники, друзі та колеги.

Що відомо про хворобу Комаровського

За словами режисера, у нього діагностували рак шкіри на обличчі. Втім, хворобу майже не видно зовнішньо, але її треба терміново оперувати.

"У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше — його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде", — розповів Олексій.

Найближчим часом Комаровському мають призначити дату проведення операції. Водночас він не знає, що буде з його обличчям після хірургічного втручання.

Видео дня

"Чекаю на дату операції. Що буде далі — поки не знаю. Який матиму вигляд — поки не знаю. Мені легше, коли сказав… Днями — ще один вердикт лікарів: дізнаюсь, що буде з обличчям", — зазначив режисер.

У Олексія Комаровського діагностували рак Фото: Instagram

Близькі люди та підписники Комаровського засипали його словами підтримки. Вони впевнені, що все буде добре і режисер обов’язково одужає.

"Все буде добре, друже!";

"Я впевнена, що той рак відступить! Ти точно впораєшся з ним! Бажаю як найшвидше забути це все, як страшний сон!";

"Бажаю вам сил, здоров’я та якнайшвидшого одужання";

"Нехай все пройде благополучно і скорішого відновлення!".

Коротко про Олексія Комаровського

Олексій відомий в Україні режисер та продюсер, а також він є засновником компанії Idea Films.

Комаровський зняв такі відомі кінострічки як «Коли ти вийдеш заміж?», «Коли ти розлучишся?», «Хрещатик 48/2», «Парадокс», «Паніка Вова», «Сусідка» та «Область Героїв». До речі, останній проєкт номінували на національну премію Cinema for Victory.

Олексій Комаровський Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Згодом дружина музиканта Катерина Репяхова повідомила, що зрештою кровотечу вдалося зупинити. У результаті Павліку наклали шви.

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