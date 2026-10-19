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Надя Дорофєєва зізналась, що у неї виявили пухлину у грудях

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину у грудях
Надя Дорофєєва | Фото: Instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва пригадала, як у неї діагностували пухлину у грудях. Так, в артистки виявили фіброаденому. У результаті лікарі вирішили провести операцію.

За словами Дорофєєвої, наразі вона часто відвідує лікарів і контролює стан свого здоров’я. Про це артистка розповіла в Instagram-stories (nadyadorofeeva).

У Дорофєєвої знайшли пухлину

Співачка відверто поділилась з підписниками, що декілька років тому у неї діагностували фіброаденому — це доброякісна пухлина молочної залози.

Лікарі вчасно помітили новоутворення і провели хірургічне втручання Дорофєєвій. У результаті пухлину видалили. Тепер співачка постійно контролює своє здоров’я.

Знаменитість закликала вчасно звертатись до лікарів та робити чекап організму.

"Це фото — нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози і привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її. Раджу вам знайти свого лікаря, якому довіряєте. Бережіть себе", — написала Дорофєєва.

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Співачка Надя Дорофєєва про пухлину у грудях
Надя Дорофєєва розповіла про пухлину у грудях
Фото: Instagram

Проблеми зі здоров'ям у Дорофєєвої

Нещодавно співачка повідомила, що у неї стався крововилив у голосову зв'язку. Тепер Дорофєєвій може знадобитися операція.

Через крововилив Надя дотримувалась режиму цілковитого мовчання. Зараз вона вже може співати, поступово починає розпівуватись та готується до майбутніх концертів. Втім, на Дорофєєву може чекати планове хірургічне втручання.

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