"Надежда на прочный мир": Мелания Трамп отреагировала на возвращение украинцев из оккупированных Олешек (фото)

Первая леди США Мелания Трамп прокомментировала возвращение украинских граждан из оккупированных РФ Олешек в рамках гуманитарной миссии. Супруга американского президента убеждена, что этот шаг может стать началом пути к миру.

Г-жа Трамп отмечает, что успешное завершение гуманитарной миссии вселяет надежду на "устойчивый мир". Об этом она написала в своём Х.

"Надежда на прочный мир! Олешки доказали, что мы можем поставить человечность выше войны", — написала первая леди США.

Мелания Трамп прокомментировала возвращение украинцев домой из оккупированных РФ Олешек Фото: MELANIA TRUMP/Twitter

Г-жа Трамп перепостила сообщение украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, в котором показано возвращение украинцев домой после гуманитарной миссии. Она считает, что эта операция может открыть путь к началу поиска мира.

"Вместе мы можем построить мирную планету, лучший мир для наших детей", — отметила первая леди США.

Ранее "Фокус" сообщал, что у первой леди США больше шансов на получение Нобелевской премии мира, чем у Дональда Трампа. Супруга Дональда Трампа сыграла важную роль в проведении гуманитарной миссии в Олешках, благодаря чему может стать лауреатом Нобелевской премии мира, о которой так мечтает её муж.

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Впоследствии стало известно, что украинцы из Олешек пересекли государственную границу и вернулись домой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские граждане из оккупированных РФ Олешек в Херсонской области уже дома и им будет оказана любая помощь.