"Надія на стійкий мир": Меланія Трамп відреагувала на повернення українців з окупованих Олешок (фото)

Перша леді США Меланія Трамп прокоментувала повернення українських громадян з окупованих РФ Олешок у рамках гуманітарної місії. Дружина американського президента переконана, що цей крок може стати початком шляху до миру.

Пані Трамп відзначає, що після успішного завершення гуманітарної місії дає надію на "стійкий мир". Про це вона написала в своєму Х.

"Надія на стійкий мир! Олешки довели, що ми можемо поставити людяність вище війни", — написала перша леді США.

Меланія Трамп прокоментувала повернення українців додому з окупованих РФ Олешок Фото: MELANIA TRUMP/Twitter

Пані Трамп перепостила допис українського омбудсмена Дмитра Лубенця, в якому показала повернення українців додому після гуманітарної місії. Вона вважає, що ця операція може відкрити шлях до початку пошуку миру.

"Разом ми можемо збудувати мирну планету, найкращий світ для наших дітей", — зазначила перша леді США.

Раніше Фокус повідомляв про те, що перша леді США має більше шансів на премію миру, ніж Дональд Трамп. Дружина Дональда Трампа відіграла важливу роль у проведенні гуманітарної місії в Олешках, завдяки чому може стати лауреаткою Нобелівської премії миру, про яку так мріє її чоловік.

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Згодом стало відомо, що українці з Олешків перетнули держкордон і повернулися додому. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські громадяни окупованих РФ Олешків на Херсонщині вже вдома і їм нададуть будь-яку допомогу.