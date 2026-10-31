"Буде надана необхідна допомога": українці з Олешків перетнули держкордон — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські громадяни окупованих РФ Олешків на Херсонщині перетнули держкордон. Наразі людям надається допомога, їх зустріли на Чернігівщині відповідні служби.

За словами Зеленського, всі люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Про це йдеться в заяві глави держави в Telegram.

"Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись", — написав президент.

Глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво в реалізації гуманітарної місії. Також Зеленський подякував Силам оборони України, які "захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції" та команді омбудсмена Дмитра Лубінця.

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"І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України", — відзначив Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Меланія Трамп прокоментувала евакуацію в Олешках. За словами першої леді США, наразі відомо, що понад 750 осіб вирішили покинути місто.

Згодом стало відомо, що літак з евакуйованими з Олешок прилетів до Гомеля. Вже за кілька годин усі громадяни України, які виїхали з окупованих територій у рамках гуманітарної місії, разом з українською делегацією прибудуть до рідної країни.