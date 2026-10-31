Останній літак з евакуйованими з Олешок прилетів до Гомеля: що буде далі з людьми

Четвертий, останній, літак з евакуйованими мешканцями окупованих Олешок у Херсонській області приземлився у білоруському Гомелі.

Вже за кілька годин усі громадяни України, які виїхали з окупованих територій у рамках гуманітарної місії, разом з українською делегацією прибудуть до рідної країни, повідомив член переговорної групи та лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Напередодні перша леді США Меланія Трамп, яка координує рятувальну операцію, повідомила, що для евакуації залучили 25 автобусів та 50 медичних працівників. За її словами, бажання виїхати з міста висловили понад 725 осіб.

Тим, хто залишається під окупацією, роздають гуманітарну допомогу.

Як повідомляла "Українська правда", Давид Арахамія під час підготовки місії підтримував непублічні контакти з Білим домом та російськими структурами. Ім’я останнього у заяві пані Трамп не згадувалося, проте, як стверджують журналісти, саме Арахамія нібито вмовив її виступити з публічною заявою щодо Олешків.

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"Росіяни вкотре почали відступати від домовленостей. І наші через Давида домовилися з Вашингтоном, щоб Меланія виступила із заявою і таким чином позбавила росіян можливості ухилитися", — розповіло виданню джерело в українських дипломатичних колах.

Нещодавно Меланія Трамп висловила готовність розширити координацію гуманітарної місії й на інші території окупованої Херсонської області.

Тим часом світова преса вже пише про те, що дружина американського президента може отримати Нобелівську премію миру раніше, ніж її чоловік.

Нагадаємо, як російська сторона використовує режим тиші для підготовки нового наступу.