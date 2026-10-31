Четвертый, последний, самолет с эвакуированными жителями оккупированных Олешек Херсонской области приземлился в белорусском Гомеле.

Уже через несколько часов все граждане Украины, выехавшие из оккупации в рамках гуманитарной миссии, вместе с украинской делегацией приедут в родную страну, сообщил член переговорной группы и лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Накануне первая леди США Мелания Трамп, которая координирует спасательную операцию, сообщила, что для эвакуации задействовали 25 автобусов и 50 медицинских работников.

По ее словам, желание выехать из города выразили более 725 человек.

Тем, кто остается в оккупации, раздают гуманитарную помощь.

Как писала "Украинская правда", Давид Арахамия по время подготовки миссии вел непубличные коммуникации с Белым домом и российскими структурами.

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Имя последнего в заявлении миссис Трамп не упоминалось, однако, как утверждают журналисты, выйти на публику с коммуникацией по Олешкам ее якобы уговорил именно Арахамия.

"Россияне в очередной раз начали съезжать от договоренностей. И наши через Давида договорились с Вашингтоном, чтобы Мелания вышла с заявлением и так отрезала россиянам возможность спрыгнуть", — рассказал изданию источник в украинских дипломатических кругах.

Недавно Мелания Трамп выразила готовность расширить координацию гуманитарной миссии и на другие территории оккупированной Херсонской области.

Тем временем мировая пресса уже пишет о том, что жена американского президента может быстрее получить Нобелевскую премию мира, чем ее супруг.

Напомним, как российская сторона использует режим тишины для подготовки нового наступления.